Čoraz viac ľudí i firiem po celom svete zažíva situáciu, keď im banka zruší účet bez zjavného dôvodu. Platobné karty prestanú fungovať, trvalé príkazy sa zablokujú a k úsporám sa nemožno dostať.
Tento jav sa označuje ako „de-banking“ alebo aj „de-risking“ – banky prerušujú vzťahy s klientmi alebo celými sektormi, aby sa vyhli prípadným rizikám. Spojené štáty, Európska únia aj Spojené kráľovstvo k týmto praktikám pristupujú odlišne.
V USA prezident Donald Trump tento mesiac podpísal exekutívny príkaz, ktorý bankám zakazuje odmietnuť služby z dôvodu politického alebo náboženského presvedčenia, uvádza Euronews. Nariadenie vylučuje „reputačné riziko“ ako dôvod na zatváranie účtov a ukladá regulátorom preveriť prax do 180 dní. Podporovatelia tvrdia, že sa tým chráni sloboda politického prejavu a zabraňuje diskriminácia konzervatívcov, ktorí sa cítia byť neúmerne postihovaní.
Kritici upozorňujú, že banky prichádzajú o možnosť ukončiť vzťahy s klientmi so sklonmi k finančnej kriminalite či bezpečnostným hrozbám. D. Trump sa k téme dostal cez osobné skúsenosti, keď viackrát obvinil JPMorgan Chase a Bank of America, že mu po prvom prezidentskom období odmietli služby pre jeho politické názory. Banky to popreli.
Nové nariadenie spôsobuje bankám dodatočné náklady: musia spätne preskúmať tisíce zatvorených účtov, dôkladnejšie dokumentovať rozhodnutia, prípadne obnoviť vzťahy s odmietnutými klientmi.
Vo Veľkej Británii v roku 2023 diskusiu naštartoval prípad Nigela Faragea, keď mu exkluzívna banka Coutts zrušila účet. Interné dokumenty odhalili, že medzi dôvodmi figurovali aj jeho politické postoje. N. Farage údajne nespĺňal ani finančné limity banky.
Z pohľadu rizikového manažmentu tak šlo o racionálnu úpravu klientského portfólia, hoci verejnosť to vnímala ako politicky motivované gesto. Aféra viedla k zmenám pravidiel. Počet sťažností na neoprávnené zatvorenie účtov v roku 2024 vzrástol o 44 percent na takmer 3 900. Banky teraz musia poskytnúť klientom najmenej 90 dní na prípravu a jasnejšie vysvetliť dôvody ukončenia vzťahu.
Európska únia pristupuje k téme oveľa technickejšie. Brusel dlhodobo vydáva usmernenia, ktoré majú zabezpečiť finančnú inklúziu a zároveň presadzovať prísne pravidlá proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Banky sú často medzi dvomi kameňmi: musia ukončovať vzťahy s rizikovými klientmi, no zároveň im EÚ prikazuje zabezpečiť prístup k základným finančným službám pre legitímnych zákazníkov.
- Vážny problém pre spotrebiteľov
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) označil „de-banking“ za vážny problém pre spotrebiteľov v Európskej únii. „Čoraz viac spotrebiteľov čelí ťažkostiam pri otváraní a udržiavaní platobných účtov. Prístup k nim je pritom nevyhnutnou podmienkou pre účasť obyvateľov EÚ na hospodárskom živote.“
Podľa EBA tento problém najviac zasahuje „zraniteľných spotrebiteľov“, medzi ktorých patria migranti, utečenci, bezdomovci či osoby s problematickou finančnou minulosťou, informuje web amlintelligence.com.
Banky v Európe sa preto zameriavajú na individuálne hodnotenie a sledujú konkrétne „červené vlajky“, ako neoveriteľnú identitu či nejasného konečného vlastníka.
Keďže globálna ekonomika je čoraz fragmentovanejšia a sankcie pribúdajú, problém de-riskingu sa bude v budúcnosti ešte prehlbovať, upozorňuje Wilson Center. Je preto podľa nich nevyhnutné, aby EÚ zaujala ucelený prístup. „Situáciu komplikuje fakt, že zasahuje do viacerých oblastí politiky spadajúcich pod rôzne inštitúcie, od humanitárnych operácií cez migráciu až po obchodné vzťahy a boj proti finančnej kriminalite.“