Vo veku 77 rokov zomrela v stredu poslankyňa Národnej rady Anna Záborská.

Narodila sa 7. júna 1948 vo švajčiarskom Zürichu. Bola dcérou niekdajšieho politika KDH Antona Neuwirtha a po roku 1989 sa zapojila do zakladania kresťanskodemokratických klubov. V roku 1993 sa stala predsedníčkou KDH v Prievidzi aj členkou celoslovenskej Rady KDH.

V rokoch 1998 až 2004 bola poslankyňou Národnej rady za KDH. Od roku 2004 do roku 2019 pôsobila ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2019 odišla z KDH a založila konzervatívnu politickú stranu Kresťanská únia. Do parlamentu v roku 2023 kandidovala na spoločnej kandidátke hnutí a strán OĽaNO a priatelia.

