Riaditeľ nemeckej automobilky Mercedes-Benz Ola Kallenius vyzval Európsku úniu aj Spojené štáty, aby zrušili clá na dovoz áut.

Pripomenul, že Brusel uplatňuje desaťpercentné clo na vozidlá dovážané z Ameriky, zatiaľ čo Spojené štáty majú iba 2,5-percentnú tarifu na európske autá. „Znížme poplatky na oboch stranách na nulu,“ vyzval.

„Bola by to reciprocita, ktorá by vytvorila rast namiesto toho, aby ho potláčala,“ skonštatoval s tým, že európske priemyselné odvetvia závislé od exportu potrebujú voľný obchod viac ako ich americké náprotivky.

„Európa má väčší záujem ako ktokoľvek iný, aby svetové trhy zostali otvorené a aby existoval pre medzinárodný obchod spravodlivý rámec,“ upozornil Kallenius.

Avizované 25-percentné americké clá na import áut môžu Mercedesu aj ďalším európskym výrobcom spôsobiť veľké problémy, pretože mnohé z vozidiel, ktoré predávajú v Spojených štátoch, do krajiny dovážajú.

Kallenius uviedol, že Mercedes „vyrába v USA vo veľkom už roky,“ ale zároveň sa pripravuje aj na tarify, pretože zasiahnu dovoz komponentov.