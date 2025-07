Investor Kevin O’Leary známy z relácie Shark Tank si zobral na mušku finančné návyky generácie Z. V nedávnom rozhovore skritizoval ich tendenciu míňať peniaze na drahé obedy a iné každodenné „luxusy“, ktoré ich v konečnom dôsledku môžu stáť státisíce dolárov. „Neznášam, keď vidím deti, ktoré zarábajú 70-tisíc dolárov ročne, no kupujú si obed za 28 dolárov,“ posťažoval sa investor.

Podľa neho by tieto peniaze mali radšej investovať. „Predstavte si, čo by sa stalo, keby tú istú sumu dali každý týždeň do indexového fondu a zarábali na nej nasledujúcich 50 rokov osem- až desaťpercentný výnos,“ citoval K. O’Learyho magazín Fortune. Investor vypočítal, že po piatich desaťročiach investovania by tým daný mladý človek získal takmer 800-tisíc dolárov. Jeho posolstvo znie jasne: malé a pravidelné výdavky môžu viesť k obrovským premárneným príležitostiam na budovanie majetku.

Kritici nie sú presvedčení, že je O’Learyho stratégia pre mladých reálnou možnosťou. Sporiť tempom, aké odporúča, je pre mnohých z nich problémom vzhľadom na vysoké nájmy, dlhy a stagnujúce mzdy. Investor však trval na tom, že budovanie majetku je vecou disciplíny, nie vysokých príjmov.