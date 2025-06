Zmrazenie eurofondov je neférové voči samosprávam a spochybňuje výsledky dialógu s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, uviedlo Združenie miest a obcí Slovenska. So znepokojením totiž prijalo vyjadrenia šéfa rezortu Samuela Migaľa a uznesenie vlády, ktorým sa zmrazí 50 percent alokácie z flexibility eurofondov pre samosprávy v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027.

„O to väčšie je naše sklamanie, že k rozhodnutiu vlády došlo len deň po rokovaní predsedu ZMOS Jozefa Božika s ministrom Migaľom. Na stretnutí zaznelo uistenie, že samosprávy nebudú pripravené o 400 miliónov eur určených na regionálne priority a samosprávy majú predložiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok do systému ITMS, v rozsahu najmenej 60 percent z celkovej alokácie, prostredníctvom rád partnerstva a kooperačných rád,“ priblížilo združenie.

Stredajšie rozhodnutie vlády preto považuje za neočakávaný obrat, ktorý zneisťuje samosprávy a spochybňuje deklarovanú dôveru a partnerstvo medzi štátom a územnou samosprávou. Na poslednom sneme ZMOS viacerí predstavitelia vlády vo svojich príhovoroch opakovane vyzdvihovali mestá a obce ako základné piliere verejnej správy a ako kľúčových partnerov štátu pri zabezpečovaní služieb občanom. „Posledný krok však ide proti týmto vyhláseniam,“ podčiarklo ZMOS.

Združenie očakáva férový prístup a stabilné prostredie, v ktorom budú samosprávy môcť napĺňať svoje úlohy v prospech obyvateľov. „Mestá a obce nie sú problémom, ale riešením. Sú najbližšie k občanovi a za svoju prácu sa zodpovedajú priamo jemu, nie politickým náladám,“ skonštatoval predseda ZMOS Jozef Božik.

Krok skritizovala aj Únia miest Slovenska a hnutie Progresívne Slovensko. Rezort investícií však samosprávy ubezpečil, že žiadne finančné prostriedky z eurofondov im nezaniknú. Prostriedky sa na územie vrátia buď cez nové programy alebo prostredníctvom iných mechanizmov podpory, vysvetlil minister Samuel Migaľ s tým, že ak by neboli peniaze takto prerozdelené, hrozilo by ich prepadnutie. Slovensko by mohlo podľa neho prísť až o 700 miliónov eur, ak by nepristúpilo k technickému zásahu.