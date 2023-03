Protimonopolný úrad Slovenskej republiky začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže voči podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti poskytovania online sprostredkovateľských služieb na zľavových portáloch na území SR, píše sa na webe Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Magazín Forbes priblížil, že má ísť o firmu, ktorá prevádzkuje portál Zľavomat.

Pri prešetrovaní oslovili desiatky subjektov

Protimonopolný úrad v správe vysvetlil, že firma mohla najmenej od roku 2018 obmedzovať podnikateľov v propagácii služieb a tovarov súbežne aj na iných zľavových portáloch.

Hovorkyňa Protimonopolného úradu SR Adriana Oľšavská uviedla, že úrad pri prešetrovaní oslovil desiatky subjektov, ktoré využívajú služby Zľavomatu.

„Na základe získaných informácií úrad dospel k záveru, že existuje dôvod na začatie správneho konania,“ priblížila A. Oľšavská.

Ako však ďalej vychádza zo správy Protimonopolného úradu SR, začatie správneho konania ešte neznamená, že účastník konania, teda Zľavomat, porušil súťažné pravidlá.

Spoločnosť dominantné postavenie odmieta

Magazín Forbes vo veci oslovil aj šéfa firmy, ktorá za Zľavomatom stojí. Ten však podozrenia z presadzovania protizákonnej politiky výlučnosti a viazanosti odmieta.

Podľa jeho slov Zľavomat dlhé roky presadzuje úplne opačný princíp. „A to absolútnu slobodu a flexibilitu voľby dodávateľa. Nikdy v minulosti sme neuplatnili žiadnu sankciu, ak si obchodný partner na spoluprácu vybral iného dodávateľa či našu konkurenciu. O to viac nás mrzí, že sankcie za porušenie výlučnosti a viazanosti sa na trhu v minulosti pravidelne objavovali a dodnes objavujú,“ vyjadril sa Erik Richnák, CEO slovenskej pobočky spoločnosti Slevomat.cz, ktorý zároveň odmietol aj to, že by mala firma na Slovensku dominantné postavenie.

Zľavomat mal dávať hotelom na výber

Konkurenti Zľavomatu však aktivitu Protimonopolného úradu SR vítajú. Peter Kóša, CEO spoločnosti zľavového portálu Travelking pre magazín Forbes potvrdil, že úrad pri prešetrovaní veci oslovil aj ich.

„Dozvedeli sme sa, že Zľavomat dal hotelom na výber. Buď budú spolupracovať len s ním, alebo ich produkty nebude predávať vôbec,“ vyjadril sa P. Kóša.

Podobne komentoval situáciu aj Zdenko Hoschek, zakladateľ a CEO portálu ZľavaDňa.

„Nie je korektné, keď Zľavomat automaticky vypne z predaja kaderníčku – živnostníčku, alebo sa jej vyhráža pokutami, pretože si zavesila ponuku aj na inom portáli. Alebo povedia hotelu, ktorý má s nami dlhodobo dobrú spoluprácu, že ho zapnú na českom Slevomate len vtedy, keď sa vypne na ZľavaDňa,“ nadviazal Z. Hoschek.

Ak by sa podobné konanie zo strany spoločnosti Zľavomat naozaj dokázalo, za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia jej bude uložená pokuta do výšky 10 percent z celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.