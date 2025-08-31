Zlato sa v piatok (29. 8.) posilnilo a má za sebou najlepší mesačný výkon od apríla. Nové údaje o vývoji inflácie v USA totiž podporili očakávania, že americká centrálna banka (Fed) už v septembri zníži úrokové sadzby.
Spotová cena zlata v piatok stúpla o 30,87 dolára alebo 0,90 percenta na 3 447,95 dolára (2 957,58 eura) za uncu (31,1 g). Za celý august si pripísala okolo 4,6 percenta. Septembrový kontrakt na zlato si na komoditnej burze Comex v piatok polepšil o 41,90 dolára alebo 1,22 percenta a uzavrel na 3 473,70 dolára za uncu. Za celý mesiac vzrástol o 5,5 percenta.
Dolár sa v auguste oslabil, pričom dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči šiestim svetovým menám, sa znížil približne o dve percentá. Pokles dolára tradične podporuje cenu zlata.