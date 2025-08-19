Eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová pri Svetovom humanitárnom dni upozornila, že poskytovanie pomoci je čoraz riskantnejšie. Európska únia patrí medzi najväčších darcov, no pracovníci čelia rastúcemu počtu cielených útokov na civilistov, nemocnice, školy a ďalšie objekty.
Svetový humanitárny deň pripadá na 19. august. OSN ho vyhlásila v roku 2008 a tento rok nesie tému Posilňovanie globálnej solidarity a miestnych komunít.
Lahbibová pripomenula, že porušovanie Ženevských dohovorov z roku 1949 je zločinom a bez potrestania páchateľov bude počet obetí ďalej rásť. V roku 2024 zabili pri útokoch na humanitárnych pracovníkov 383 ľudí, 308 zranili a 125 uniesli. Od začiatku roka už evidujú 265 obetí a hrozí prekonanie minuloročného rekordu. Deväťdesiat percent obetí sú miestni humanitárni pracovníci.
Svet sústredí pozornosť na konflikty v Sudáne, Pásme Gazy a na Ukrajine, no mnoho ďalších kríz zostáva nepovšimnutých. „Humanitárna pomoc je zdrojom nádeje a EÚ ju bude podporovať, no sama nestačí. Potrebné je politické vedenie a kroky k mieru,“ vyhlásila.