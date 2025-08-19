Eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová pri Svetovom humanitárnom dni upozornila, že poskytovanie pomoci je čoraz riskantnejšie. Európska únia patrí medzi najväčších darcov, no pracovníci čelia rastúcemu počtu cielených útokov na civilistov, nemocnice, školy a ďalšie objekty.

Svetový humanitárny deň pripadá na 19. august. OSN ho vyhlásila v roku 2008 a tento rok nesie tému Posilňovanie globálnej solidarity a miestnych komunít.

Lahbibová pripomenula, že porušovanie Ženevských dohovorov z roku 1949 je zločinom a bez potrestania páchateľov bude počet obetí ďalej rásť. V roku 2024 zabili pri útokoch na humanitárnych pracovníkov 383 ľudí, 308 zranili a 125 uniesli. Od začiatku roka už evidujú 265 obetí a hrozí prekonanie minuloročného rekordu. Deväťdesiat percent obetí sú miestni humanitárni pracovníci.

Svet sústredí pozornosť na konflikty v Sudáne, Pásme Gazy a na Ukrajine, no mnoho ďalších kríz zostáva nepovšimnutých. „Humanitárna pomoc je zdrojom nádeje a EÚ ju bude podporovať, no sama nestačí. Potrebné je politické vedenie a kroky k mieru,“ vyhlásila.

JB 7 Kissufim - Nákladné autá s humanitárnou pomocou pre Palestínčanov v Gaze prichádzajú na hranicu s Pásmom Gazy na hraničnom priechode Kissufim, v južnom Izraeli v stredu 13. augusta 2025. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyhlásila, že Izrael by jej mal dovoliť zásobiť sa zdravotníckym materiálom, aby mohla riešiť „katastrofálnu“ zdravotnú situáciu v Pásme Gazy skôr, ako Izrael prevezme kontrolu nad mestom Gaza. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. FOTO TASR/AP Truc
