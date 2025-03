Živnostníci sú víťazmi konsolidačného balíka, opatrenia z neho sa ich dotknú najmenej. Zmeny, ktoré z balíka vyplynuli sú pre malých a stredných podnikateľov pozitívne, no môžu mať negatívny vplyv na rozhodnutia investorov zo zahraničia, uviedli odborníci.

Viceprezident Slovenského živnostenského zväzu Ján Palenčár, tvrdí že konsolidačný balík môže negatívne vplývať na stredné a veľké firmy, ktoré budú rozmýšľať nad tým, či pôjdu do svojich plánovaných investícií. Z tohto dôvodu sa bude na Slovensku aj menej investovať. Tvrdí, že zmeny sadzieb DPH a dane z príjmov, ako aj nová atypická daň z finančných transakcií povedú k nárastu nákladov firiem a premietnu sa do zvýšenej miery priemernej inflácie. Väčšie náklady firiem budú mať negatívny vplyv na investičnú aktivitu, čo môže oslabiť rast HDP v rokoch 2025 a 2026.

Generálna riaditeľka daňovej sekcie Finančnej správy Marcela Hricová tvrdí, že pri sadzbách dane sa u právnických aj fyzických osôb zvýšila hranica pre zdaniteľný príjem, ktorá rástla na 100-tisíc eur. Vlani to bolo do 60-tisíc eur.

Slovensko by sa podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Partners Investments Maroša Ovčarika malo viac snažiť robiť podnikateľské prostredie transparentnejšie.

Konsolidačné opatrenia majú do štátneho rozpočtu priniesť 2,7 miliardy eur, pričom na zníženie deficitu by mala byť využitá časť z tejto sumy vo výške 1,7 miliardy eur. Vláda pripravuje ďalší konsolidačný balík, ktorý by mal v rokoch 2026 a 2027 usporiť vo verejných financiách 3,1 miliardy eur. Štát by sa mal podľa zväzu sústrediť najmä na znižovanie výdavkov.