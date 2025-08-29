Čistý zisk ruského ropného koncernu Lukoil klesol v 1. polroku tohto roka o viac než polovicu. Výsledky ovplyvnil výrazný pokles tržieb, ktoré sa znížili takmer o pätinu. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje spoločnosti, o ktorých informovali agentúry TASS a Reuters.
Podľa Lukoilu dosiahol jeho čistý zisk za prvých šesť mesiacov roka 288,6 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 3,59 miliardy dolárov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená pokles o 51,2 percenta.
Výrazne klesol aj zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA). Dosiahol 606,2 miliardy rubľov. Oproti 1. polroku 2024 to predstavuje pokles o 38 percent. Zisk iba pred zdanením klesol o takmer polovicu na 414,8 miliardy rubľov.
Vývoj zisku výrazne ovplyvnil pokles tržieb. Za prvých šesť mesiacov roka dosiahli zhruba 3,6 bilióna rubľov, čo v medziročnom porovnaní znamená pokles o 17 percent.