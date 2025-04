Americkému prevádzkovateľovi platenej streamovacej platformy Netflix vzrástol v prvom štvrťroku zisk o 24 percent na 2,89 miliardy dolárov. Tržby sa zvýšili o 12,5 percenta na 10,5 miliardy dolárov. Firma vo vyhlásení uviedla, že výsledky podporili vyššie výnosy z predplatného a reklamy a odloženie časti nákladov.

Výsledky prekonali odhady analytikov. Zisk na akciu predstavoval 6,61 dolára, zatiaľ čo analytici čakali zisk len 5,7 dolára na akciu.

Spoločnosť prestala od prvého štvrťroka informovať o raste počtu predplatiteľov. V roku 2024 získal Netflix 41 miliónov predplatiteľov, na konci roka ich mal celkovo 301,6 milióna. Vlani firma však oznámila, že od prvého štvrťroka už nebude zverejňovať počty predplatiteľov, pretože chce presunúť zameranie investorov na hospodárenie. Netflix tiež začal ponúkať lacnejšie predplatné s reklamou, ktoré podľa vyhlásenia predstavovalo v prvom štvrťroku 55 percent nových registrácií v krajinách, kde je k dispozícii.

Netflix prekonal očakávania aj svojím výhľadom na aktuálny kvartál. Výhľad na celý tento rok zatiaľ nechal bez zmeny. Za celý rok firma čaká zvýšenie tržieb o 13 percent na 44 miliárd dolárov.

Streamovacie služby Netflixu zatiaľ neovplyvnili clá amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cena akcií firmy tak tento rok stúpla o deväť percent, zatiaľ čo akcie väčšiny veľkých technologických firiem prudko klesli. Obchodná vojna by ale mohla Netflixu ublížiť, ak by vyvolala recesiu alebo podporila inflačné tlaky, čo by mohlo prinútiť spotrebiteľov obmedziť výdavky na zábavu, uviedla agentúra AP.