Britská banková skupina Lloyds Banking Group oznámila, že jej čistý zisk v prvom štvrťroku vyskočil takmer o 50 percent, keďže ho podporili rastúce úrokové sadzby. Zisk banky po zdanení vzrástol za tri mesiace do konca marca 2023 o 43 percent na 1,64 miliardy libier (1,87 miliardy eur) z 1,15 miliardy libier v predchádzajúcom roku.

Zisk pred zdanením sa v prvom štvrťroku zvýšil o 46 percent na 2,26 miliardy libier z minuloročných 1,54 miliardy libier. Prekonal aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 1,95 miliardy libier. Čistý príjem stúpol o 15 percent na 4,65 miliardy libier, čo odráža pokračujúce zotavovanie ekonomiky a vyššie úrokové sadzby. Základné čisté úrokové výnosy pritom vzrástli o 20 percent.

Konkurenčné banky Barclays, HSBC a NatWest takisto vykázali silné zisky, keďže vyššie úrokové sadzby prilákali viac sporiteľov a podporili rast výnosov z bankových úverov. Globálne centrálne banky vrátane britskej Bank of England zvýšili náklady na pôžičky v snahe vyrovnať sa s vysokou infláciou, ktorú čiastočne poháňajú nekontrolovateľné účty za energiu.

„Skupina Lloyds dosiahla v prvom štvrťroku 2023 solídny finančný výkon so silným čistým príjmom a tvorbou kapitálu spolu s odolnou kvalitou aktív,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Lloyds Charlie Nunn. „Makroekonomický výhľad zostáva neistý. Vieme, že pre mnohých ľudí je to náročné,“ dodal. Skupina Lloyds upozornila, že zaznamenala „mierne“ zvýšenie počtu dlžníkov, ktorí meškajú so splácaním úverov počas krízy životných nákladov. Ich úroveň však zostáva rovnaká alebo nižšia než počas krízy vyvolanej pandémiou.