Automobilka Kia Slovakia spustila v závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4, informoval hovorca Tomáš Potoček. EV4 je prvým plne elektrickým vozidlom značky Kia vyrábaným v Európe.

Prípravy na spustenie projektu sa začali ešte vlani a boli súčasťou 108-miliónovej investície. Financie automobilka využila na komplexnú modernizáciu výrobných liniek vrátane inštalácie nového dopravníka na montáž batérií.

Ročnú produkciu elektromobilov je zatiaľ ťažké odhadnúť. „V súčasnosti tvoria hybridné a plug-in verzie 25 percent celkovej produkcie. S nástupom výroby EV4 a plánovanou produkciou EV2 očakávame, že pôjde o desiatky percent,“ dodal Potoček.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke automobil Kia Sportage ako päťmiliónte vyrobené vozidlo počas slávnostného podujatia pri príležitosti výroby 5 miliónov automobilov v závode Kia Slovakia v utorok 4. júna 2024 v Tepličke nad Váhom. FOTO TASR - Daniel Stehlík
Neprehliadnite

Kia spustila produkciu nového modelu, vyrábať sa bude iba na Slovensku