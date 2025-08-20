Automobilka Kia Slovakia spustila v závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4, informoval hovorca Tomáš Potoček. EV4 je prvým plne elektrickým vozidlom značky Kia vyrábaným v Európe.
Prípravy na spustenie projektu sa začali ešte vlani a boli súčasťou 108-miliónovej investície. Financie automobilka využila na komplexnú modernizáciu výrobných liniek vrátane inštalácie nového dopravníka na montáž batérií.
Ročnú produkciu elektromobilov je zatiaľ ťažké odhadnúť. „V súčasnosti tvoria hybridné a plug-in verzie 25 percent celkovej produkcie. S nástupom výroby EV4 a plánovanou produkciou EV2 očakávame, že pôjde o desiatky percent,“ dodal Potoček.