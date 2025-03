Rôzne výskumy dlhovekosti sa často sústreďujú na technologicky vyspelé a nákladné terapie, ako sú génové úpravy a bunkové preprogramovanie. Tieto metódy zostávajú finančne náročné a prístupné len úzkej skupine ľudí. No stačí aj oveľa menej.

Podľa talianskeho odborníka na dlhovekosť Valtera Longa je pre zdravý a dlhý život najdôležitejšie to, čo a ako jeme. „Niektoré diétne zásahy sú oveľa účinnejšie, než sme si mysleli,“ povedal odborník, ktorý skúma dlhovekosť už približne 20 rokov v Taliansku, pre CNBC Make It. Zistil, že určité stravovacie režimy môžu regenerovať bunky, znižovať zápaly a dokonca zlepšiť účinnosť liečby rakoviny, ako je chemoterapia.

Dva stravovacie prístupy, ktoré prispievajú k zdraviu a dlhovekosti

1. Diéta napodobňujúca pôst

V. Longo je riaditeľom Inštitútu dlhovekosti na Leonard Davis School of Gerontology na University of Southern California v Los Angeles a vyvinul diétu napodobňujúcu pôst. Ide o päťdňový stravovací režim s vysokým obsahom nenasýtených tukov a nízkym príjmom kalórií, bielkovín a sacharidov. Dodržiava sa 12-hodinový pôst počas piatich dní. U pacientov s rakovinou odporúča predĺžiť pôst na 14 hodín denne v päťdňových intervaloch.

2. Diéta dlhovekosti

Longova diéta dlhovekosti vychádza z viacerých stravovacích vzorov, pričom najviac čerpá z okinawskej a stredomorskej diéty. Diéta dlhovekosti by mala obsahovať bielkoviny, no v množstve nepresahujúcom odporúčaný denný príjem. Mala by zahŕňať len malé množstvo syrov, pričom odborník odporúča vyhýbať sa červenému aj bielemu mäsu, ako je kuracie či morčacie.

Hlavné zásady tejto diéty sú:

Preferovanie rastlinných potravín

Nízky príjem ovocia, ale vysoký príjem zeleniny

Orechy

Celozrnné obilniny ako hnedá ryža a quinoa

Strukoviny

Ryby trikrát až štyrikrát do týždňa

Podľa najnovšej správy o globálnych rizikách, ktorú nedávno zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF), sa výzva starnúcej populácie stáva čoraz naliehavejšou. Počet ľudí starších ako 65 rokov rastie a ich priemerný vek sa neustále zvyšuje.

Na Globálnom summite o zdraví a dlhovekosti v Rijáde sa odborníci WEF zhodli, že už v ranom detstve majú prostredie a výživa zásadný vplyv na dlhodobé zdravotné výsledky. Nedostatočná výživa v detstve zvyšuje riziko viacerých ochorení v dospelosti, ako sú kardiovaskulárne poruchy či metabolický syndróm.

Lekár a profesor medicíny a neurovedy na Tel Avivskej univerzite Shai Efrati má recept aj na obdobie v pokročilom veku. Najdôležitejším faktorom dlhovekosti je aktívne pracovné nasadenie. „Najdôležitejšie je mať budúcnosť,“ hovorí S. Efrati. Zdôrazňuje, že byť potrebný pre ostatných môže byť kľúčom k dlhovekosti.

„Samozrejme, ak pracujete v stavebníctve alebo na fyzicky náročnej pozícii, mali by ste prestať. Ak nie, nikdy neodchádzajte do dôchodku,“ dodáva. „Ak sa vzdáte jedného druhu práce, nájdite si iný. Bojujte za svoj cieľ, buďte potrební.“