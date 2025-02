Ak štát nemá peniaze na vyplácanie 13. dôchodkov, tak ich nemá platiť, uviedol predseda opozičnej strany Sloboda a solidarita Branislav Gröhling v reakcii na slová ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka, že SaS je „antisociálna pravica, ktorá chce ľuďom brať“.

„Ak raz štát nemá peniaze na 13. dôchodky, tak ich logicky nemá platiť. Keď vám na účte ostáva 200 eur do najbližšej výplaty, tak neurobíte nákup za 600 eur,“ spresnil Gröhling.

Peniaze, ktoré štát míňa na 13. dôchodky, nerastú podľa lídra SaS na strome. Zvyšuje sa nimi dlh a platia ho všetci pracujúci na Slovensku. Zhoršuje sa tak ekonomická situácia a ľuďom sa zdražuje život.

Podľa Gröhlinga je potrebné hovoriť pravdu. „Nemáme peniaze, nevieme vám dať 13. dôchodok,“ povedal Gröhling. Koalícia by podľa neho mohla urobiť všetko pre to, aby sa naštartovala ekonomika a aby sa mohli dôchodky plošne zvýšiť. „Cieľom by predsa malo byť plnohodnotných 12 dôchodkov, nie čakanie na 13. dávku. Vy ste si ale vybrali cestu, ktorá nás ženie do pekla,“ odkázal Šutajovi Eštokovi predseda SaS.