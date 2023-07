Zľava z ceny za používanie železničnej dopravnej cesty, jeden z mála nástrojov na podporu železničnej nákladnej dopravy na Slovensku, zostáva v súčasnej výške 22,5 milióna eur ročne.

Zástupcovia Ministerstva dopravy sa po spoločnom rokovaní odvetvovej tripartity pre dopravu stotožnili s názorom zamestnávateľov a odborov.

Tovar by sa presunul na cesty

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy a Asociácia železničných dopravcov Slovenska na stretnutí začiatkom týždňa žiadali zachovať súčasnú zľavu z poplatku za dopravnú cestu ako základný pilier podpory nákladnej železničnej dopravy.

Ako v stredu informovali, akýkoľvek návrh na zrušenie zľavy bez adekvátnej náhrady by bol kontraproduktívny a spôsobí presunutie tovarov späť na cesty.

Generálny sekretár asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz upozornil na fakt, že cestní dopravcovia v súčasnosti neplatia adekvátne poplatky za využívanie ciest a za vytvorené emisie.

„Zrušenie zľavy by mohlo viesť k presunu odhadom až päť miliónov ton tovaru na cesty. Znamenalo by to dodatočných 250-tisíc jázd kamiónov, čo by značne zhoršilo stav cestnej infraštruktúry a priechodnosť ciest,” uviedol Lasz.

Výkonný riaditeľ asociácie železničných dopravcov Patrik Benka tvrdí, že bez zľavy z poplatku stratí nákladná železničná doprava svoju konkurencieschopnosť a udržateľnosť. „Spôsobí to zvýšenie objemu cestnej dopravy a emisií, čo je v rozpore s cieľmi Európskej únie v rámci programu Fit for 55,” dodal.

Hľadanie zdrojov

Návrh udržateľnej stratégie podpory nákladnej železničnej dopravy do konca augusta dopracuje do finálnej podoby skupina expertov.

„Materiál bude návrhom pre budúcu vládu, ktorá vznikne po predčasných parlamentných voľbách. Ak si ho osvojí, vstúpi do platnosti v roku 2025,” informoval na sociálnej sieti rezortný štátny tajomník Jaroslav Kmeť.

Podľa neho hľadajú aj ďalšie zdroje pre podporu železničnej dopravy, napríklad klimatický fond.

„Chceme viac podporovať tie kategórie vlakov, ktoré budú motivovať k prechodu z ciest na koľaje. Dobrým príkladom sú takvazvané jednotlivé vozňové zásielky, ktoré sú podporované aj v okolitých štátoch,” podotkol Kmeť.

Kompenzácie železniciam

Spomínaných 22,5 milióna eur poskytuje ministerstvo dopravy ročne štátnemu manažérovi infraštruktúry Železniciam Slovenskej republiky ako kompenzáciu finančných dopadov nákladných dopravcov.

Zľava z poplatku za dopravnú cestu je 50 percent a je limitovaná uvedenou sumou. Už niekoľko rokov to funguje tak, že za každé euro, ktoré zaplatí nákladný dopravca, prispeje štát ďalším eurom do výšky maximálne 22,5 milióna eur.

Tieto peniaze slúžia na financovanie opráv opotrebených železničných tratí.