Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) opätovne ponúkajú na predaj areál Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach. Nová vyvolávacia cena v elektronickej aukcii je podľa oznámenia takmer desať miliónov eur eur bez DPH. Keďže v minulosti sa nenašli záujemcovia o kúpu, ide v poradí už o siedme kolo predaja. Pôvodne navrhovaná cena bola až 13,3 milióna eur. Uzávierka aktuálnej aukcie je 21. júla. Železnice predávajú areál ako nepotrebný majetok.



Objekt sa využíva ako nemocnica a zdravotné stredisko na základe platnej nájomnej zmluvy. Železničná nemocnica Košice patrí do siete nemocníc Svet zdravia. Zdravotnú starostlivosť poskytuje na siedmich oddeleniach a v takmer 40 odborných ambulanciách. Vedenie a zamestnanci nemocnice vlani v auguste vyjadrili obavy zo zániku tohto zdravotníckeho zariadenia v dôsledku predaja budovy prípadnému developerovi. Nájomná zmluva vtedy trvala do konca roka 2023, aktuálne je už nájom zmluvným dodatkom predĺžený. „Došlo najmä k predĺženiu doby nájmu do 31. decembra 2025, respektíve s opciou do 31. decembra 2026," informovala Barbora Šugárová z odboru komunikácie ŽSR.

Predĺženie nájmu potvrdil aj hovorca siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Tomáš Kráľ. „Záleží nám na tom, aby sme mohli naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť na pôde Železničnej nemocnice Košice. Aj preto sme sa dohodli na predĺžení nájmu do konca roka 2025 s možnosťou opcie na rok 2026," uviedol. Odkúpenie areálu za ponúkanú cenu pritom pre sieť ProCare a Svet zdravia nie je reálne. „Vyvolávacia cena nehnuteľnosti nezodpovedá finančným možnostiam obchodnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti. Podnikanie v zdravotníctve nie je v prípade predkladania ponúk na kúpu nehnuteľnosti konkurencieschopné v porovnaní s developerskou činnosťou," skonštatoval hovorca.

Súčasťou areálu železničnej nemocnice sú okrem hlavnej budovy aj ďalšie stavby, ako kompresorová stanica, vodojem, redukčná stanica či garáže. Celkovo ide o stavby s podlahovou plochou viac ako 14-tisíc štvorcových metrov a o pozemky s rozlohou zhruba 10,5 tisíca štvorcových metrov.