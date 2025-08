Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonoval s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Hlavy štátov hovorili o sankciách voči Rusku aj bilaterálnej obrannej spolupráci medzi Ukrajinou a USA.

„Zosúladili sme naše pozície, vymenili sme si hodnotenia situácie. Prezident Trump je informovaný o ruských útokoch na Kyjev a ďalšie mestá,“ uviedol Zelenskyj a šéfovi Bieleho domu sa poďakoval za úsilie, ktoré vyvíja smerom k spravodlivému a trvalému mieru.

A productive conversation with President Trump, with the key focus of course being ending the war. We are grateful to @POTUS for all efforts toward a just and lasting peace. It is truly a must to stop the killing as soon as possible, and we fully support this. Many months could… pic.twitter.com/2doL7xsGkG