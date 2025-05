Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj spoločne a francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, britským premiérom Keirom Starmerom a poľským predsedom vlády Donaldom Tuskom po skončení ukrajinsko-ruských rokovaní telefonovali s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Lídri v telefonáte zdôraznili dôležitosť udržiavania tlaku na Rusko formou sankcií.

„Úzko zlaďujeme a koordinujeme naše reakcie,“ povedal po telefonickom rozhovore britský premiér.

Spoke with @POTUS together with President Macron, Federal Chancellor Merz, Prime Ministers Starmer and Tusk. We discussed the meeting in Istanbul.



Ukraine is ready to take the fastest possible steps to bring real peace, and it is important that the world holds a strong stance.… pic.twitter.com/CG3pAnN5Ip