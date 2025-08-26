Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol, aby sa rokovanie s ruským vodcom Vladimirom Putinom uskutočnilo na neutrálnej pôde. Za možné lokality označil Turecko, krajiny Perzského zálivu alebo Európu.
Vo večernom videopríhovore Zelenskyj oznámil, že Ukrajina sa tento týždeň skontaktuje s Tureckom, štátmi Perzského zálivu a európskymi krajinami, ktoré by mohli hostiť schôdzku s Ruskom. Zdôraznil, že Kyjev je pripravený urobiť maximum pre ukončenie vojny.
Šéf jeho kancelárie Andrij Jermak a tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov navštívili Katar, kde sa plánujú stretnúť s ministrom obrany Saúdom bin Abdarrahmánom Ál Sáním.
Myšlienku osobného stretnutia Zelenského a Putina podporuje aj americký prezident Donald Trump, ktorý po rokovaní s Putinom na Aljaške tvrdil, že prípravy už prebiehajú. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov minulý týždeň poprel, že by existovali konkrétne dohody o takomto rokovaní.