Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol, aby sa rokovanie s ruským vodcom Vladimirom Putinom uskutočnilo na neutrálnej pôde. Za možné lokality označil Turecko, krajiny Perzského zálivu alebo Európu.

Vo večernom videopríhovore Zelenskyj oznámil, že Ukrajina sa tento týždeň skontaktuje s Tureckom, štátmi Perzského zálivu a európskymi krajinami, ktoré by mohli hostiť schôdzku s Ruskom. Zdôraznil, že Kyjev je pripravený urobiť maximum pre ukončenie vojny.

Šéf jeho kancelárie Andrij Jermak a tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov navštívili Katar, kde sa plánujú stretnúť s ministrom obrany Saúdom bin Abdarrahmánom Ál Sáním.

Myšlienku osobného stretnutia Zelenského a Putina podporuje aj americký prezident Donald Trump, ktorý po rokovaní s Putinom na Aljaške tvrdil, že prípravy už prebiehajú. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov minulý týždeň poprel, že by existovali konkrétne dohody o takomto rokovaní.

WA 20 Moskva - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov reaguje počas spoločnej tlačovej konferencie so sýrskym ministrom zahraničných vecí Asadom Šajbáním v Moskve vo štvrtok 31. júla 2025.
