Zdražovanie by malo v nasledujúcich mesiacoch pokračovať, uviedol analytik Ľubomír Koršňák k údajom o februárovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

„Na ceny potravín by aj počas zvyšku roka mohli pôsobiť externé faktory, a to najmä ak sa zimné sucho v našom regióne premietne do nižšej úrody či produkcie. Naproti tomu, tlak na ďalší nárast cien služieb v dôsledku silného rastu miezd by mohol počas roka postupne slabnúť. Pre daňové zmeny ale ostane inflácia služieb naďalej na nadpriemernej úrovni. V nasledujúcich mesiacoch očakávame mierne zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien tesne nad štyri percentá,“ spresnil.

Inflácia by sa aj pod vplyvom vyššej porovnávacej bázy mala začať pomaly spomaľovať od leta, naďalej sa ale bude držať blízko štyroch percent. „V priemere by za celý rok mala dosiahnuť 4,1 percenta,“ dodal Koršňák.

„Inflácia v národnej metodike sa v priemere celého roka bude pohybovať tesne pod úrovňou štyroch percent. V nasledujúcich mesiacoch očakávame, že miera medziročnej inflácie bude ešte rásť, pričom kulminovať by mohla v letných mesiacoch. Nadpriemerný rast cien v eurozóne tlačia najmä konsolidačné opatrenia, pričom počas najbližších mesiacov sa do cien budú prenášať aj efekty novej transakčnej dane,“ doplnil analytik Marián Kočiš.

„Výraznejšiemu rastu cien zabránilo plošné stropovanie cien energií pre domácnosti, čo ale dodatočne zaťažilo štátny rozpočet a zároveň posunulo zreálnenie cien energií,“ dodal Kočiš.