Rast inflácie v Maďarsku sa v júli spomalil menej, ako predpovedali analytici.
Medziročná miera zdražovania klesla na 4,3 percenta z júnových 4,6 percenta.
Júlová inflácia bola najnižšia od apríla, pretože sa zmiernil rast cien potravín (na 5,9 percenta), služieb (na 5,3 percenta) a tovaru dlhodobej spotreby (na 2,1 percenta). Zároveň sa ale zrýchlil rast cien elektriny, plynu a ďalších palív (na 10,9 percenta), ako aj alkoholických nápojov a tabaku (na 6,5 percenta).
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Maďarsku v júli zvýšili o 0,4 percenta – najviac za päť mesiacov.