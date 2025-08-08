Tempo rastu inflácie v Česku sa v júli podľa očakávania spomalilo, ukázali spresnené údaje Českého štatistického úradu.
Medziročná miera inflácie klesla na 2,7 percenta z júnového šesťmesačného maxima 2,9 percenta.
Pod pokles sa podpísal najmä miernejší rast cien potravín a nealkoholických nápojov (5,2 percenta), cien v zdravotníctve (3,2 percenta) a cien rôznych tovarov a služieb (2,8 percenta). Zároveň o čosi viac klesli ceny oblečenia a obuvi (-1,7 percenta) a dopravy (-1,7 percenta). Na druhej strane, výraznejšie zdraželi alkoholické nápoje a tabak (4,4 percenta) aj telekomunikácie (0,6 percenta).