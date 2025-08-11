Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil prehľad hospodárenia zdravotných poisťovní ku koncu prvého polroka. Sektor za prvých šesť mesiacov vykázal zisk 31,2 milióna eur.
Všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 24,0 milióna eur, Dôvera 8,3 milióna eur a Union stratu jeden milión eur.
Hodnota vlastného imania Dôvery dosiahla 213,5 milióna eur, VšZP 84,7 milióna eur a Unionu 22,3 milióna eur. Vlastné imanie Dôvery kleslo z dôvodu výplaty 29,4-miliónovej dividendy akcionárom.