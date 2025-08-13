Európske zbrojárske závody sa od roku 2022 rozširujú trojnásobne rýchlejšie oproti mierovému obdobiu. Prevádzky už zaberajú viac ako sedem miliónov štvorcových metrov. Podľa analýzy denníka Financial Times (FT), ktorá vychádza z radarových satelitných dát z 150 lokalít a 37 spoločností, stavebná aktivita v európskych zbrojárskych podnikoch prudko vzrástla po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
Vlády členských štátov EÚ riešia, ako zabezpečiť pokračovanie dodávok zbraní pre Kyjev a zároveň obnoviť vlastné zásoby, pričom nie je isté, do akej miery bude Spojené štáty možné naďalej považovať za spoľahlivého partnera.
Približne tretina sledovaných zbrojárskych lokalít v Európe vykazuje známky rozširovania alebo novej výstavby. Rozšírená plocha vzrástla z 790-tisíc štvorcových metrov v rokoch 2020 až 2021 na 2,8 milióna v rokoch 2024 až 2025. Ide najmä o terénne úpravy, nové budovy, spevnené cesty a iné stavebné práce.
Medzi najvýraznejšie projekty patrí spoločný podnik nemeckého koncernu Rheinmetall a maďarskej štátnej spoločnosti N7 Holding v meste Várpalota, kde vyrástol veľký výrobný areál munície a výbušnín. Dokončený bol v júli 2024 a produkuje 30 mm muníciu pre bojové vozidlo KF41 Lynx. V budúcnosti sa tu bude vyrábať aj delostrelecká munícia kalibru 155 mm, tanková munícia 120 mm a výbušniny.
Analýza zahŕňala aj 88 lokalít podporených európskym programom Act in Support of Ammunition Production (ASAP), ktorý investoval 500 miliónov eur na odstránenie úzkych miest vo výrobe munície a rakiet. Firmy s podporou z ASAP expandovali rýchlejšie ako tie, ktoré financovanie nedostali.
Kapacita výroby munície v Európe vzrástla od začiatku ruskej invázie z približne 300-tisíc kusov ročne na predpokladané dva milióny do konca tohto roka. Rheinmetall plánuje zvýšiť ročnú produkciu delostreleckých nábojov 155 mm zo 70-tisíc v roku 2022 na 1,1 milióna v roku 2027. Okrem ASAP prispeli k rastu aj iné verejné investície, napríklad v nemeckom závode MBDA v Schrobenhausene či v britských továrňach BAE Systems. Nórska Kongsberg otvorila v roku 2024 nový závod na výrobu rakiet, podporený sumou 62 miliónov dolárov.
Generálny riaditeľ Rheinmetall Armin Papperger pritom podľa FT uviedol, že cena tankov, obrnených vozidiel a delostrelectva by mala v nasledujúcich rokoch klesnúť napriek prudkému rastu obranných výdavkov. Reagoval tak na obavy, že rastúce rozpočty na obranu by mohli viesť k inflácii a nízkej hodnote pre daňových poplatníkov.
Podľa A. Pappergera zníženie cien zaistia úspory z rozsahu a väčšie využitie automatizácie. „Bude to dobré pre firmu, ale aj pre zákazníkov,“ dodal. Rheinmetall predpokladá nové objednávky v hodnote približne 80 miliárd eur do júna 2026. Za posledný rok mali hodnotu 55 miliárd eur. „Sú to obrovské čísla,“ zdôraznil šéf spoločnosti.
Nemecký gigant patrí medzi najväčších víťazov prudkého rastu obranných výdavkov v Európe po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Trhová kapitalizácia Rheinmetallu odvtedy vzrástla na 72 miliárd eur.