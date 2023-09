Talianska spoločnosť Leonardo podpísala niekoľko strategických dohôd so slovenským obranným priemyslom, a to so spoločnosťami LOTN a Virtual Reality Media v Trenčíne a Slavia Production System v Detve.

Dohody podpísali zúčastnené strany počas víkendových leteckých dní SIAF, informovala v utorok spoločnosť bez ďalších podrobností.

„Leonardo presadzuje na celom svete lokálnu spoluprácu, a to prijímaním modelu podnikania zameraného na podporu primeranej synergie s miestnymi priemyselnými odvetviami na báze dlhodobého partnerstva a rozvoja hodnotového reťazca,“ povedal prvý podpredseda pre medzinárodný rozvoj obchodu v spoločnosti Leonardo Corrado Falco.

Leonardo chce podľa neho Slovensku navrhnúť čo najpokrokovejšie a najúčinnejšie riešenia dostupné na trhu a zamerané na konkrétne potreby krajiny.

Firma dodala, že prístup jej podnikania sa riadi zásadou maximalizácie lokálneho obsahu, aby sa pripravila cesta pre spoluprácu so slovenským priemyslom.

„Prostredníctvom programu Falco EVO (bezpilotné riešenie pre taktické spravodajstvo, sledovanie a prieskum) si spoločnosť Leonardo osvojila dobre zavedený komerčný prístup založený na partnerstve so zákazníkmi a koncovými používateľmi s cieľom dodávať riešenia počas celého životného cyklu, a to rozšírením spolupráce s národnými priemyselnými odvetviami v krajinách zákazníkov,“ uviedla spoločnosť.

Leonardo patrí k špičke vo výskume a vývoji vo viacerých odvetviach letectva, obrany a bezpečnosti. Spoločnosť má 51-tisíc zamestnancov po celom svete. Pôsobí v oblasti vrtuľníkov, elektroniky, lietadiel, kybernetiky a bezpečnosti, vesmírnych programov a je kľúčovým partnerom v hlavných medzinárodných programoch vrátane Eurofighter, GCAP a Eurodrone.