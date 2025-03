Rubeľ v tomto roku vzrástol o takmer tretinu voči doláru, čo je dôsledkom nádeje na ukončenie trojročného konfliktu. Optimistickí investori očakávajú širšie zrušenie sankcií voči Rusku, píše Financial Times.

„Niektoré z Trumpových vyjadrení o Rusku sú nevyspytateľné, čo je niečo, čo treba brať do úvahy, ale ide o zrušenie sankcií,“ povedal investičný riaditeľ Global Asset Management Paul McNamara.

Aj keď pre západné fondy zostáva ťažké priamo investovať do ruských aktív, niektorí hľadajú dlhopisy ruských firiem, ktoré boli po úplnej invázii Ukrajiny v roku 2022 považované takmer za bezcenné, ale ktoré sa teraz v niektorých interných oceneniach investorov zvyšujú.

„Určite je tu záujem, predovšetkým v hedžových fondoch,“ tvrdí analytik investičnej firmy Ninety One Roger Mark. Napriek tomu, rubeľ je stále obchodovaný len obmedzene mimo Ruska a dlhopisy sú väčšinou mimo dosahu zahraničných inštitucionálnych investorov kvôli sankciám a ich vlastným interným pravidlám, dodal.

Od roku 2022 sankcie zakazujú obchodovanie s ruským štátnym dlhom a mnohí ruskí emitenti nemôžu nájsť banky alebo sprostredkovateľov na spracovanie platieb veriteľom. Obchodovanie s rubľom priamo je zase veľmi náročné kvôli sankciám na ruské banky a interným pravidlám západných bánk. Medzinárodné objemy obchodovania s ruským rubľom sú len 50 miliónov dolárov týždenne, v porovnaní s miliardami dolárov pred vojnou.

Medzinárodné trhy s ruskými aktívami zmizli po invázii na Ukrajinu, keď sankcie oddelili ruské banky od globálneho finančného systému a krajina zažila obrovský odlev kapitálu.

Obchodovanie s ruským rubľom je stávkou na to, že sa tento trend otočí, najmä ak sa do krajiny vrátia Rusi, ktorí ušli z obavy z mobilizácie, a prinesú si so sebou úspory, ktoré si odložili v Gruzínsku, Arménsku a iných blízkych krajinách.

„Umožňuje to globálnym investorom vyjadriť názor na ruské kapitálové toky. To je tu kľúčové – potenciál zlepšenia kapitálových tokov do Ruska,“ povedal globálny vedúci stratégie pre rozvíjajúce sa trhy v investičnej banke Citigroup Luis Costa.

Obchodovanie s ruskými aktívami stále nesie značné riziká, napríklad v prípade, že USA namiesto uvoľnenia sankcií prísnejšie zasiahnu, ak Moskva odmietne podmienky prímeria. Aj keď by sankcie boli zmiernené, ruskí investori, ktorí majú peniaze uviaznuté v krajine, by mohli využiť príležitosť na odchod, zatiaľ čo mnohí emigranti sa možno nevrátia vôbec.

„Ak ste Rus, ktorý opustil systém, ktorý sa stal čoraz represívnejším, a odišli ste preto, že vás povolali do armády... vrátite sa do svojho mesta čeliť ostrakizácii spoločnosti?“ pýta sa L. Costa.

„V tomto bode nie je veľa toho, čo by ste mohli kúpiť, pretože tí, ktorí majú ruské dlhopisy, ich vo všeobecnosti nechcú predávať,“ povedal stratég investičnej banky KNG Igor Nartov. „Obchody sa však dejú. Je tu viac dopytu od účastníkov trhu, ktorí sa pýtajú na dôsledky zrušenia sankcií a či budú vyplácané kupóny z dlhopisov.“

Priame vystavenie ruskému trhu bude pre západných investorov naďalej obmedzené, a to aj kvôli obmedzeniam Centrálnej banky Ruska. Investori budú musieť nájsť dôveryhodného partnera z neutrálnej jurisdikcie, aby sa dostali späť na ruský trh.