Záujem o spotrebiteľské úvery rastie, keď podľa údajov Národnej banky Slovenska v apríli medziročne stúpli o 7,7 percenta. Spotrebiteľský úver, respektíve úver zo stavebného sporenia, podnikateľský úver alebo splátkový predaj využíva 17 percent Slovákov, vyplýva z júnového prieskumu agentúry Ipsos pre 365.bank medzi 1 036 respondentami.

„Medzi tými, ktorí úvery využívajú, sa častejšie nachádzajú manuálne pracujúci (63 percent) a ľudia s menšou či žiadnou finančnou rezervou (70 percenta), pričom viac ako polovica z nich žije v domácnosti s partnerom a deťmi, alebo iba s deťmi (51 percent),“ priblížila šéfka PR banky Zuzana Blažečková Janove.

Viac ako polovica respondentov (52 percenta), ktorí majú niektorý z úverov uviedla, že celkový čistý mesačný príjem ich domácnosti sa pohybuje od 1 501 do tritisíc eur. V porovnaní s populáciou si úvery najmenej berú nezamestnaní (deväť percent), ľudia so základným vzdelaním (osem percent) a študenti (tri percentá).

„Záujem o spotrebiteľské úvery na Slovensku pretrváva. Ponúkajú rýchlu a efektívnu pomoc, ak sa človek ocitne v situácii, keď potrebuje väčší obnos peňazí. Pretože úver sa spláca aj s úrokmi, je dobré sledovať vývoj sadzieb aj ponuky spoločností, ktoré ich poskytujú,“ vysvetlila Blažečková Janove.

Dôležité je takisto si uvedomiť, že pôžička je záväzok a mala by slúžiť na získanie dlhodobého úžitku. „Klient by si mal položiť otázku, či bude schopný úver splácať bez toho, aby to obmedzilo jeho každodenný život,“ doplnila PR šéfka 365.bank.

