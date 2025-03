Slováci si v tomto roku rezervovali letenky do 108 rôznych krajín, čo predstavuje oproti minulému roku nárast cestujúcich o 20 percent. Popri tradičných destináciách ako Taliansko či Španielsko sa začali slovenskí dovolenkári zaujímať viac aj o sever Európy. Vyplýva to z analýzy leteniek predaných spoločnosťou Kiwi.com do druhej polovice februára 2025.

„Najobľúbenejším obdobím na vycestovanie sú zatiaľ veľkonočné prázdniny, kde počet rezervácií leteniek stúpol až o 90 percent v porovnaní s týždňom vopred. Taktiež vidíme záujem o predĺžený víkend okolo 8. mája, ktorý je známym sviatkom. Deň víťazstva nad fašizmom pripadá na štvrtok, takže Slovákom stačí jeden deň dovolenky na 4 – 5 dní relaxu v zahraničí,“ priblížila hovorkyňa spoločnosti Kiwi.com Daniela Chovancová.

Podľa online predajcu leteniek je cestovanie v porovnaní s vlaňajškom lacnejšie, cestujúci ušetria najmä na krátkych vzdialenostiach. V priemere stojí letenka 162 eur, čo je o sedem eur menej ako vlani.

Najobľúbenejšími destináciami Slovákov ostávajú Taliansko a Španielsko, no čoraz viac slovenských cestovateľov sa začína zaujímať o Škandináviu. „Pozorujeme výrazný nárast predaja letov do Dánska, Švédska, Nórska a Fínska,“ priblížila Chovancová.

Tieto krajiny sú podľa nej známe svojou vysokou kvalitou života a patria medzi najšťastnejšie na svete. Dovolenkárov môže lákať aj príroda, dôraz na ekológiu a udržateľnosť či severská kultúra bohatá na tradície, umenie a literatúru. „V neposlednom rade sú tieto krajiny známe svojou bezpečnosťou, pričom angličtina je veľmi rozšírená, takže pre turistov je komunikácia jednoduchá,“ doplnila Chovancová.

Slováci však naďalej radi cestujú aj do tradičných dovolenkových destinácií. Medzi ne patria aj ostrovy Malta či španielska Malorka. Dopyt po letenkách na Maltu vzrástol oproti minulému roku o 128,71 percenta a rezervácie leteniek do Palmy na Malorke sa zvýšili o 121,79 percenta.