V Ženeve v sobotu (10. 5.) zástupcovia Spojených štátov a Číny začali rokovania o vzájomných obchodných sporoch. Na stretnutie dorazili okrem iného americký minister financií Scott Bessent, obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer a čínsky vicepremiér Čche Li-feng, píšu médiá. Rozhovory sa začali v sobotu ráno a podľa agentúry AFP sa predpokladá, že budú pokračovať tiež v nedeľu. Schôdzka je prvým stretnutím predstaviteľov oboch krajín po tom, ako americký prezident Donald Trump vyvolal obchodnú vojnu zavedením vysokých ciel, ktoré v prípade čínskeho tovaru výrazne presahujú 100 percent. Čína reagovala uvalením vlastných vysokých ciel.

Podľa zdrojov agentúry Reuters dnes večer časť oboch delegácií rokovania opustila, ale Bessent a Greer pokračovali v rozhovoroch s najvyššími čínskymi činiteľmi. „Kontakt naviazaný vo Švajčiarsku je dôležitým krokom k riešeniu sporu," napísala v dnešnom komentári čínska štátna tlačová agentúra Nová Čína. Žiadne podrobnosti o priebehu stretnutia však neposkytla. K rozhovorom sa zatiaľ nevyjadril ani žiadny z účastníkov.

Od stretnutia sa podľa agentúr neočakáva žiadny zásadný prelom, môže však byť prvým krokom k vyriešeniu vzájomných obchodných sporov medzi USA a Čínou. Trump sám v piatok uviedol, že primerané clo na dovoz čínskeho tovaru do Spojených štátov by mohlo predstavovať zhruba 80 percent. „Čína by mala otvoriť svoj trh Spojeným štátom," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Generálna riaditeľka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ngozi Okonjová-Iwealová ženevskú schôdzku označila za „pozitívny a konštruktívny krok k deeskalácii" obchodného konfliktu.

Trump od svojho januárového nástupu do funkcie zvýšil clá na väčšinu dovozu z Číny na 145 percent. Čína odpovedala zavedením obmedzenia vývozu niektorých kovov vzácnych zemín, zvýšením ciel na americký tovar postupne až na 125 percent a dodatočnými odvodmi na vybrané produkty, vrátane sóje a skvapalneného zemného plynu, uviedla agentúra Reuters.

V piatok (9. 5.) štatistika za apríl ukázala medziročný pokles čínskeho dovozu do USA o 20 percent, celkový čínsky export ale vzrástol o 8,1 percenta.