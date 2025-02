Odvetvie jadrovej energetiky v USA, Spojenom kráľovstve a Európskej únii čelí riziku nedostatku dodávok uránu pre reaktory. Dôvodom je celosvetovo rastúci dopyt.

Globálny záujem o nukleárnu energiu stúpa pre zvyšujúcu sa spotrebu energie, najmä v súvislosti s rozvojom výpočtových centier pre umelú inteligenciu (AI) a spracovanie veľkých dátových súborov. Trend je zároveň podporovaný postupným odklonom krajín od fosílnych palív.

Podľa Svetovej jadrovej asociácie (WNA) sa očakáva, že dopyt po uráne sa do roku 2040 zdvojnásobí. Viaceré rozvinuté štáty, vrátane USA a Spojeného kráľovstva, už oznámili plány na strojnásobenie atómovej kapacity do roku 2050.

Najväčší producent uránu Kazachstan zároveň zvyšuje dodávky do Ruska a Číny, čím znižuje podiel západných krajín na svojom vývoze. Francúzsky jadrový koncern Orano má problémy so zvyšovaním produkcie v Kazachstane, keďže jeho ložiská sa míňajú a produkcia v nových baniach stále viac smeruje do Ruska a Číny.

Analytici finančnej skupiny Berenberg upozorňujú, že situácia na trhu s uránom by mohla negatívne ovplyvniť dodávky pre energetické spoločnosti v EÚ a USA z hľadiska ceny. V najbližšom období tiež bude hľadanie nových zdrojov na pokrytie dopytu stále ťažšie.