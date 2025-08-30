Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) spolu s ďalšími odbornými partnermi podpísal Memorandum o spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) s cieľom zlepšiť kvalitu a atraktivitu odborného vzdelávania v stavebníctve. K memorandu sa pridali aj Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská živnostenská komora a tri stredné odborné školy z Bratislavy, Považskej Bystrice a Košíc.
Projekt je súčasťou druhého Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a čerpá inšpirácie zo švajčiarskeho systému odborného vzdelávania. Memorandum sa zameriava na intenzívnejšie zapojenie zamestnávateľov do praktického vyučovania, inovácie školských vzdelávacích programov a systematickú propagáciu stavebníctva ako perspektívneho odvetvia.
„V iných krajinách štát bonifikuje zamestnávateľov, ktorí sa aktívne zapájajú do podpory vzdelávacieho procesu, bez fungujúceho stavebníctva žiadny štát prosperovať nemôže,“ uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik. Zdôraznil tiež potrebu lepšej komunikácie so žiakmi a rodičmi o možnostiach štúdia a uplatnenia v stavebníctve.
Memorandum o spolupráci je platné do 31. decembra 2028 a jeho cieľom je zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu pre stavebný sektor prostredníctvom systematickej podpory odborného vzdelávania a prípravy.