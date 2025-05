Vláda zapojila do prípravy budúcoročného druhého konsolidačného balíka aj odborárov, ktorí majú prísť s vlastnými opatreniami, uviedli zástupcovia Konfederácie odborových zväzov (KOZ), Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) po zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).

„Republiková únia zamestnávateľov túto vec už splnila. Predložili sme začiatkom minulého týždňa materiál, ktorý pozostáva z 21 návrhov na konsolidáciu zo štyroch rôznych oblastí. Prvou je zefektívnenie prevádzky verejnej správy, druhou adresnosť pomoci štátu obyvateľom a tretia je v oblasti práce a zamestnávania. Štvrtou je implementácia opatrení, ktoré vláda už prijala, ako znižovanie výdavkov jednotlivých rezortov. Celkový balík pozostáva asi zo 6,5 miliardy eur,“ povedal prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga s tým, že dve miliardy eur by sa dali ušetriť v oblasti práce a sociálnych dávok.

Nie všetky opatrenia, ktoré navrhli vláde, sú podľa prezidenta AZZZ Rastislava Machunku realizovateľné v priebehu jedného roka. Ich cieľom je však úspora bez zvyšovania daňového zaťaženia. Ako príklady uviedol zrušenie vlakov zadarmo, ktoré by pri 50-percentnej zľave prinieslo štátu úsporu približne 40 miliónov eur, a návrat obedov zadarmo na úroveň z roku 2023, čo by mohlo znamenať úsporu až 300 miliónov eur.

„Potom je to otázka doplatkov za lieky pre deti, ktoré keď sa takisto dostanú na úroveň tých predchádzajúcich rokov, je to zníženie o 60 miliónov eur a zníženie na 50 percent príspevkov pri narodení dieťaťa, tehotenské príspevky, to je spolu okolo 40 miliónov eur. Takže, dalo by sa vyčísliť naozaj veľmi veľa. My sme žiadali v minulosti, aby boli zrušené dva štátne sviatky, zrušený bol jeden a stále sa môže zrušiť ešte jeden,“ dodal.