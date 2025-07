Laura Fryerová, jedna z pôvodných zakladajúcich členiek Xbox tímu, vyvolala v hernom svete rozruch. Vo videu, ktoré zverejnila na YouTube, vyhlásila, že „hardvér Xboxu je mŕtvy“ a ostro kritizovala nový smer Microsoftu. Spoločnosť podľa nej stráca chuť – alebo schopnosť – vyrábať vlastné konzoly a čoraz viac sa orientuje na partnerstvá s výrobcami hardvéru tretích strán a multiplatformové vydávanie hier.

Fryerovej slová prichádzajú krátko po tom, čo Microsoft oznámil partnerstvo s Asusom na prenosnom zariadení ROG Xbox Ally a viacročnú spoluprácu s AMD pre budúce generácie konzol. Analytici tieto kroky vnímajú ako možný odklon od klasického konzolového biznisu – a to len rok pred 25. výročím značky Xbox.

„Ako jedna zo zakladajúcich členiek tímu Xbox nie som spokojná s tým, kam sa veci dnes uberajú,“ uviedla L. Fryerová. „Je smutné sledovať, ako sa všetka hodnota, ktorú sme vytvorili, pomaly vytráca. Z môjho pohľadu to vyzerá, že Xbox už nemá záujem – alebo doslova nemôže – vyrábať hardvér.“

Zakladateľka Xboxu označila ROG Xbox Ally za „prakticky len preznačkovaný prenosný počítač Asus“ s nízkou atraktivitou pre bežných hráčov.

Chaos v stratégii

Obavy zo zmätenej identity Xboxu zdieľajú aj ďalší veteráni herného priemyslu. Bývalý prezident Blizzardu Mike Ybarra na sociálnej sieti X vyhlásil, že je „ťažké sledovať, ako je Xbox zmätený z toho, kým je a čím chce byť,“ a vyzval Microsoft, aby si vybral jasný smer a držal sa ho.

Kritika sa stupňuje najmä po februárovom rozhodnutí Microsoftu z roku 2024 začať portovať, teda upravovať svoje exkluzívne hry (Hi-Fi Rush a Sea of Thieves), aby fungovali aj na iných platformách, najmä na konzolách PlayStation od konkurenčnej Sony. Nedávno sa na konkurenčných platformách objavili aj veľké tituly ako Forza Horizon 5 či Indiana Jones and the Great Circle.

Portál The Verge uvádza, že Microsoft údajne zrušil svoj interný vývoj prenosných zariadení v prospech spolupráce s externými partnermi.

Prezidentka Xboxu Sarah Bond však verí, že nový kurz má potenciál. Oznámila, že partnerstvo s AMD má priniesť „hernú platformu, ktorá je vždy s vami“ a zážitok z Xboxu, ktorý nebude viazaný na jediný obchod či jedno zariadenie.