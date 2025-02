Najbohatší vodiči sveta zažívajú zlatú éru personalizácie. Luxusné automobilky investovali stovky miliónov do prispôsobenia modelov tak, aby si ich zákazníci mohli navrhnúť podľa vlastných predstáv už počas výroby. V posledných rokoch sa Jaguar Land Rover snaží upevniť si pozíciu medzi najbohatšími zákazníkmi, pretože nemôže konkurovať prémiovým masovým značkám, ako sú Mercedes-Benz a BMW.

To sa odráža aj na cenách. Pred piatimi rokmi sa priemerný Jaguar predával za 53-tisíc dolárov, čo znamenalo, že automobilka musela ročne predať 660-tisíc áut, aby sa dostala do zisku. Dnes sa priemerná cena zvýšila na 88-tisíc dolárov, pričom bod zlomu klesol na 300-tisíc predaných áut. Automobilka sa po rokoch strát vrátila v roku 2024 k zisku, uvádza Fortune.

V januári oznámila investíciu 81 miliónov dolárov do vylepšenia lakovní, pričom zákazníkom umožní lakovať autá v rovnakých odtieňoch ako ich súkromné lietadlá či jachty. Aby Jaguar našiel nové spôsoby, ako osloviť najbohatších zákazníkov, využíva vlastný startupový inkubátor InMotion Ventures Studio. Ten pomáha rozvíjať inovatívne služby, ktoré by sa neskôr mohli stať súčasťou oficiálnej ponuky automobilky.

Dve z jeho najnovších spoločností The Out a Pivotal sa zameriavajú na flexibilitu vlastníctva – kľúčovú hodnotu pre dnešných mladších, bohatých zákazníkov. The Out je luxusná alternatíva k bežným službám zdieľania áut. Napríklad jedna londýnska zákazníčka míňa šesťciferné sumy ročne, aby si každý víkend prenajala Range Rover, ktorý jej doručia ku kancelárii a vyzdvihnú pri jej rezidencii v nedeľu večer.

Pivotal je prémiová predplatná služba umožňujúca zákazníkom meniť modely áut a zároveň mať možnosť zrušiť predplatné po troch mesiacoch s dvojtýždňovou výpovednou lehotou. Mesačné poplatky za Pivotal sa pohybujú od 1 200 do 2 700 dolárov.