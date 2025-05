Zo Slovenska sa v marci podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,8 miliardy eur, čo je medziročný rast o 11,3 percenta. Dovoz tovaru sa zvýšil o 13,1 percenta na 9,4 miliardy eur. Zahraničný obchod skončil v marci s prebytkom v objeme 406,4 milióna eur, čo je najvyššia hodnota od júna minulého roka, informoval Štatistický úrad.

K pozitívnej bilancii prispel nárast vývozu motorových vozidiel. Vyšší dovoz ťahali najmä smartfóny a súčiastky vozidiel. Medziročný nárast exportu vykázalo osem z desiatich obchodovaných tried. Najväčší vplyv na zvýšenie vývozu mala trieda stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj export automobilov. V treťom mesiaci zaznamenala najvyšší medziročný rast od augusta 2023 - o 12,1 percenta.

Na strane importu medziročne vzrástlo sedem z desiatich tried. Aj na nárast celkového dovozu mala najväčší vplyv trieda stroje a prepravné zariadenia, kam patria súčiastky motorových vozidiel, ale napríklad aj smartfóny. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 16,4 percenta. Podiel triedy stroje a prepravné zariadenia na celkovom vývoze bol v marci viac ako 62 percent a vyše 49 percent na celkovom dovoze. Podiely sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšili.

Do členských štátov EÚ smerovalo takmer 76 percent hodnoty marcového vývozu. Dovoz zo spoločenstva tvoril viac ako 64 percent. Vývoz do EÚ sa medziročne zvýšil o viac ako 6 percent a dovoz o viac ako 10 percent. Do nečlenských krajín EÚ export medziročne vzrástol o takmer 31 percent a dovoz z týchto krajín stúpol o 19 percent.

S členskými štátmi EÚ mala Slovenská republika prebytok marcovej obchodnej bilancie vo výške takmer 1,4 miliardy eur. Naopak, obchodovanie s krajinami mimo Európskej únie skončilo so schodkom necelej miliardy eur.

Za prvé tri mesiace tohto roka sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024 zvýšil o 5,5 percenta na 27,6 miliardy eur. Dovoz sa zvýšil o 11,2 percenta na 27,2 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 379 miliónov eur. Za rovnaké obdobie roka 2024 bolo v prebytku takmer 1,7 miliardy eur.