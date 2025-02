Počas nadchádzajúcich jarných prázdnin sa množstvo Slovákov vydá na cesty, viacerí aj do zahraničia. Počas pobytu v cudzine je vždy dobré mať so sebou debetnú a ideálne aj kreditnú kartu. Pri cestovaní však treba myslieť aj na hotovosť, ktorá sa hodí v menších prevádzkach alebo na odľahlejších miestach, poukázala finančná spoločnosť Home Credit.

„Pred odchodom do zahraničia si nezabudnite pozrieť, kedy sa vám končí platnosť vašich kariet, aby ste sa nedostali do nepríjemnej situácie pri platení. Taktiež si skontrolujte maximálny denný limit, nakoľko v cudzine môžete potrebovať za deň zaplatiť toho viac, ako bežne utrácate cez deň na Slovensku,“ upozornila spoločnosť. Na druhej strane, limity sa dajú aj znížiť, ak chce byť človek opatrný.

Všade, kde je to možné, odporúča firma platiť radšej kartou. Je to totiž výhodnejšie, ako výber hotovosti z bankomatov. Ak má človek takú možnosť, vhodné je zobrať si so sebou platobné karty vydané rôznymi spoločnosťami, takisto aj kreditnú kartu. Hodiť sa môže napríklad pri rezervácii ubytovania alebo požičaní auta na dovolenke.

„Ak teda máte kreditnú kartu a doma ju veľmi nepoužívate, do zahraničia si ju určite zoberte. Môže sa vám zísť aj ako poistka v prípade nejakých problémov či vo finančnej núdzi. Pred cestou sa ale uistite, či je ešte aktívna, čo sa dá zistiť jednoducho pri menšej testovacej platbe v obchode,“ priblížil ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Niekedy je potrebné vybrať si v zahraničí hotovosť z bankomatu, to je však vždy výhodnejšie debetnou kartou. „Väčšinou totiž za výber hotovosti kreditkou zaplatíte vysoký poplatok, a navyše sa na hotovostné transakcie u väčšiny kreditných kariet nevzťahuje bezúročné obdobie,“ upozornil Zborovský. Človek by mal tiež pri výbere preferovať bankomaty vlastnej banky alebo skupiny, do ktorej patrí, pokiaľ chce ušetriť na poplatkoch.

V súvislosti s dovolenkou počas jarných prázdnin treba podľa firmy myslieť aj na poistenie. Cestovateľ sa môže v zahraničí dostať do rôznych nepríjemných situácií, či už je to úraz, choroba, autonehoda, vysoká pokuta, spôsobená škoda, krádež osobných vecí či strata dokladov. „Všetko to určite skomplikuje pobyt, no aj s týmto všetkým sa dá poradiť. Samozrejmosťou je mať uzavreté cestovné a úrazové poistenie, z ktorého sa hradia náklady spojené s riešením uvedených nepríjemných situácií, ktoré sa môžu pohybovať aj v desiatkach tisíc eur,“ doplnil Home Credit.