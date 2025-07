Ministerstvo obrany spracovalo ďalších približne 240 žiadostí do výcviku pre Národné obranné sily (NOS), čím počet prihlásených presiahol aktuálny stav personálu v aktívnych zálohách. Rezort takisto reagoval na približne tritisíc žiadostí o podrobné informácie.

Na prvom výcvikovom turnuse sa zúčastňuje aj prezident Peter Pellegrini, ktorý podľa vlastných slov nebude mať žiadne mimoriadne podmienky ani špeciálne zaobchádzanie. Je pripravený zostať vo výcvikovom centre celých 14 dní, tvrdiac, že prezidentské povinnosti je schopný vykonávať aj odtiaľ.

NOS sú rozdelené do troch typov záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností. V rámci NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať.