Generácia mladých ľudí, ktorá počas pandémie prišla o pracovné skúsenosti aj sebavedomie, sa dnes snaží preraziť na náročnom trhu práce. Počet miest pre absolventov klesá, konkurencia rastie a firmy si čoraz častejšie vyberajú istotu pred neskúsenými uchádzačmi.
Pre mnohých rodičov je prvý kontakt s realitou bolestivý: pri písaní životopisu ich potomka zisťujú, že nie je čo napísať. Žiadna prax, žiadna brigáda, žiadne dobrovoľníctvo. Prázdna strana namiesto kariérneho začiatku.
Študenti, ktorí počas pandémie prišli o pracovné skúsenosti, osobný kontakt a možnosť sociálneho rozvoja, dnes prehrávajú boj o aj tak obmedzený počet juniorských miest. O prácu sa často uchádzajú stovky mladých na jedno miesto, tvrdí The Telegraph. V roku 2024 prišlo na každé začiatočnícke pracovné miesto v priemere 140 žiadostí, čo je nárast oproti 86 v roku 2023, uvádza Inštitút zamestnávateľov študentov.
Zamestnávatelia čoraz častejšie odmietajú mladých ľudí pre ich slabé sociálne zručnosti či nesebavedomé vystupovanie. Podľa prieskumu Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) z decembra 2024 si viac než polovica britských zamestnávateľov myslí, že mladí ľudia nie sú dobre pripravení na pracovný život. Takmer dve tretiny uvádzajú, že im chýbajú základné sociálne zručnosti, a 71 percent sa domnieva, že nevedia, ako sa v práci správať.
Príležitosť pritom často chýba aj tým, ktorí sa chcú zamestnať. Podľa údajov Joseph Rowntree Foundation je v Spojenom kráľovstve takmer milión mladých ľudí vo veku 16 až 24 rokov mimo vzdelávania, zamestnania alebo odbornej prípravy. Z toho približne 600-tisíc je mimo systému viac než rok, a 300-tisíc viac než dva roky.
Rastú aj počty mladých ľudí čerpajúcich dávky pre duševné zdravie. V roku 2025 poberá vo vekovej skupine do 30 rokov príspevok takmer 4,4 percenta populácie – v roku 2005 to bolo len okolo 0,9 percenta.