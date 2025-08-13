Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air otvorí na bratislavskom letisku M. R. Štefánika základňu, čo jej umožní prevádzkovať 12 nových pravidelných leteckých liniek zo slovenského hlavného mesta.
Spoločnosť má z Bratislavy od polovice novembra, respektíve polovice decembra lietať do Atén, Alicante, Barcelony, Malagy, Bazileja, Lamezia Terme, Neapola, Palerma, Nišu, Plovdivu, Varny a Osla, upresnil Denník N.
Wizz Air plánuje na novú základňu umiestniť dve takzvané bázované lietadlá Airbus A321neo. Dopravca zároveň predpokladá, že zmeny povedú ku vzniku sto priamych pracovných miest a ďalších nepriamych.
Letisko M. R. Štefánika aj vďaka zriadeniu základne očakáva, že počet odbavených cestujúcich stúpne až o tretinu – z dvoch na tri milióny.