Americký prezident Donald Trump oznámil, že 1. august je posledný deň, do ktorého je možné ešte rokovať o dovozných clách. Potom vstúpia do platnosti bez možnosti odkladu.

Biely dom v pondelok oznámil, že konečný termín na dohodu o tarifách je 1. august. Pôvodne to mal byť 9. júl. V ten istý deň prezident Trump rozoslal listy vládam krajín, voči ktorým sa USA rozhodli uplatniť sadzby.

Krátko na to Donald Trump uviedol, že nový termín neznamená, že nie je ochotný ďalej rokovať. Na otázku novinárov, či je nový termín záväzný, odpovedal: „Povedal by som, že je pevný, nie však pevný na sto percent. Ak zavolajú a povedia, že by chceli urobiť niečo inak, tak sme tomu otvorení“.