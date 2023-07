Mnohomiliardové nákupy ropy a zemného plynu Warrena Buffetta na začiatku pandémie sa vyplatili, keď sektor v roku 2022 dosahoval rekordné zisky. Ale namiesto toho, aby sa tento rok zhodnotili s obrovským ziskom, „zázrak z Omahy“ chce viac, píše Bloomberg.



Spoločnosť Berkshire Hathaway využíva tohtoročný pokles cien komodít, aby podržala niektoré z Buffettových obľúbených investícií do ropy a zemného plynu. Najznámejší investor histórie však vidí stále príležitosť v sektore, ktorý je dlhodobo znevýhodňovaný pre svoju nestálosť a negatívny vplyv na klímu. Obchody však odkladá.



Začiatkom tohto mesiaca sa Berkshire zaviazal minúť 3,3 miliardy dolárov na zvýšenie svojho podielu v termináli na vývoz skvapalneného zemného plynu v Marylande. V tomto roku spoločnosť zároveň zvýšila účasť v Occidental Petroleum o 15 percent a nakúpila viac akcií u piatich japonských obchodníkov s komoditami. Energetická divízia Berkshire medzitým nekompromisne lobuje za návrh zákona, podľa ktorého by Texas minul najmenej desať miliárd dolárov na elektrárne na zemný plyn, určené na zálohovanie svojej siete.



W. Buffett a podpredseda Berkshire Charlie Munger vedia, čo robia. Pretrvávajúce obavy o environmentálnu, sociálnu a vládnu výkonnosť sektora, slabé predpandemické výnosy a riziko poklesu dopytu po fosílnych palivách v nadchádzajúcich desaťročiach primäli mnohých investorov vyhýbať sa tomuto odvetviu. Podľa údajov zostavených agentúrou Bloomberg sa energia obchoduje za najnižšiu cenu v pomere k zisku zo všetkých sektorov v indexe S&P 500. Zároveň však generuje najviac peňažných tokov na akciu.



„Ľuďom chýba ekonomické myslenie, ktorým disponujú Buffett a Munger,“) povedal výkonný riaditeľ Smead Capital Management Cole Smead, ktorý spravuje 5,4 miliardy dolárov vrátane akcií Berkshire a Occidental. „Výnosy z uhlia, ropy a plynu sú v porovnaní s inými sektormi mimo grafov,“ dodal.

„V Spojených štátoch máme to šťastie, že sme schopní produkovať ropu, ktorú získavame z bridlíc, ale nie je to dlhodobý zdroj, ako by ste si mohli myslieť,“ povedal W. Buffett a označil ju za „ropu s krátkou životnosťou“. Zároveň ale poznamenal: „Nemyslíme si, že je neamerické produkovať ropu.“