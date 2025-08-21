Americký maloobchodný reťazec Walmart zaznamenal v 2. štvrťroku svojho finančného roka 2025/26 nárast tržieb aj zisku. Napriek vyšším nákladom po zavedení ciel prezidenta Donalda Trumpa.
Zisk reťazca za tri mesiace do konca júla 2025 vzrástol na 7,03 miliardy amerických dolárov alebo 0,88 amerického dolára na akciu zo 4,50 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje 0,56 amerického dolára na akciu, v rovnakom období minulého roka. Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 0,68 amerického dolára na akciu.
Tržby sa v 2. štvrťroku zvýšili o 4,8 percenta na 177,40 miliardy amerických dolárov zo 169,33 miliardy amerických dolárov v minulom roku. Analytici predpovedali, že dosiahnu 174,4 miliardy amerických dolárov.
Globálne tržby z elektronického obchodu vyskočili až o 25 percent, a to vďaka službe vyzdvihovania objednávok v obchodoch a ich doručovania. Spoločnosť Walmart zvýšila svoj celoročný výhľad. Očakáva do konca januára 2026 rast čistých tržieb o 3,75 až 4,75 percenta pri konštantných kurzoch namiesto o 3 až 4 percentá v predchádzajúcej prognóze. Zvýšila aj odhad zisku na akciu na 2,52 - 2,62 amerického dolára.