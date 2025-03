Minulý rok bol pre investičné bankovníctvo silný, keďže oživenie v oblasti obchodovania a akvizícií a fúzií prinieslo výrazný rast príjmov finančných inštitúcií. Podľa správy Úradu kontrolóra štátu New York môže byť tento úspech krátkodobý, keďže v roku 2025 sa aktivita v oblasti transakcií zatiaľ spomaľuje.

Správa uvádza, že celkový objem bonusov vyplatených medzi decembrom a marcom vzrástol medziročne o 34 percent na rekordných 47,5 miliardy dolárov, čím prekonal predchádzajúci rok, keď dosiahol 35,4 miliardy dolárov. Priemerný bonus pre zamestnanca v sektore cenných papierov v New Yorku sa zvýšil o 31,5 percent na 244 700 dolárov.

Podľa údajov americkej správy sociálneho zabezpečenia z roku 2023 bola priemerná mzda v USA 66 621 dolárov. To znamená, že bonus na Wall Street bol takmer štvornásobkom tejto sumy, uvádza Business Insider.

Rast bonusov v roku 2024 bol spôsobený silným ekonomickým rastom, ktorý podporil obchodovanie, upisovanie akcií a transakčnú aktivitu naprieč celým sektorom. Vyššie odmeny prinesú do rozpočtu štátu New York dodatočných 600 miliónov dolárov na daniach z príjmu a mestu New York ďalších 275 miliónov dolárov.

Minulý rok priniesol aj výrazný nárast ziskov jednotlivých bánk. Goldman Sachs napríklad v januári oznámil celkové príjmy za rok 2024 vo výške 53,5 miliardy dolárov, čo bolo viac ako 46,3 miliardy dolárov z roku 2023. JPMorgan Chase, najväčšia americká banka podľa aktív, zvýšila čistý zisk na 58,5 miliardy dolárov oproti 49,6 miliardy dolárov v predchádzajúcom roku.

Napriek silným výsledkom správa kontrolóra varuje pred možným ochladením sektora. Neistota v ekonomike a významné zmeny vo federálnej politike môžu v roku 2025 oslabiť niektoré časti odvetvia cenných papierov.