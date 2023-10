Zakladateľ a predseda čínskeho realitného giganta Evergrande Chuej Kcha-jen bol kedysi najbohatším mužom Ázie. Jeho majetok ešte pred piatimi rokmi dosahoval hodnotu 42,5 miliardy dolárov, teraz ho čínske úrady vyšetrujú pre podozrenie z nelegálnej činnosti a jeho spoločnosť sa rúca pod ťarchou 300-miliardového dlhu, píše portál BBC.

Z chudoby medzi elitu

Chuej sa narodil v roku 1958 do chudobnej rodiny a jeho ranné detstvo ovplyvnila kampaň Veľký skok vpred vtedajšieho čínskeho vodcu Mao Ce-tunga. Jej podstatou bolo rýchle industrializovanie čínskej ekonomiky závislej od poľnohospodárstva, ktoré však v krajine spôsobilo hladomor a vyžiadalo si životy 30 miliónov občanov.

Chueja vychovala stará mama, pretože jeho matka zomrela na sepsu, keď mal iba osem mesiacov. Po ukončení univerzity v roku 1982 pracoval nasledujúcich desať rokov ako technik v závode na výrobu ocele, a potom sa stal obchodníkom pre developera nehnuteľností v meste Kuang-čou na juhu Číny. Práve tu v roku 1996 založil realitnú spoločnosť Evergrande.

Firma rýchlo rástla aj vďaka rozmachu čínskej ekonomiky, ktorá si požičiavala obrovské sumy peňazí. „Chuej bol príkladom toho, že každý človek môže zbohatnúť, ak je dostatočne múdry a tvrdo pracuje,“ vysvetlila Alicia Garciová Herrerová, hlavná ekonómka pre oblasť Ázie a Tichomoria vo francúzskej investičnej banke Natixis.

Po uvedení na hongkonskú burzu v roku 2009 sa Evergrande podarilo získať deväť miliárd dolárov. Rast firmy urýchlil aj Chuejov prístup „maximálnej páky“, dodal Jackson Čchan z platformy Bondsupermart pre výskum finančných trhov. „Evergrande rástlo rýchlo, no tempo sa ešte viac zvýšilo po tom, čo sa Chuej spriatelil s niekoľkými najbohatšími realitnými magnátmi v Hongkongu,“ zdôraznil Čchan.

Tí začali vo veľkom nakupovať akcie a dlhopisy Evergrande, aby tým pomohli spoločnosti rásť. Obchodný model firmy spočíval v požičiavaní veľkých súm peňazí a následnom agresívnom predaji bytov, ktoré ešte neboli postavené. Evergrande má podľa webovej stránky momentálne rozpracovaných vyše 1 300 projektov vo viac než 280 čínskych mestách.

Chuejovo obchodné impérium sa už nevenuje iba nehnuteľnostiam, ale aj správe majetku či výrobe elektrických áut, potravín a nápojov. Miliardár navyše vlastní podiel v kedysi najlepšom čínskom futbalovom tíme FC Kang-čou.

Úpadok Evergrande

V roku 2020 zaviedla vláda v Pekingu nové pravidlá na kontrolu dlhu veľkých realitných developerov. Vinou nových opatrení muselo Evergrande ponúkať nehnuteľností s výraznou zľavou, ak sa chcelo udržať nažive. Teraz má však problém splácať svoje dlhy. Hodnota akcií firmy následne klesla o 99 percent a Chuejov majetok sa po novom odhaduje na 3,2 miliardy dolárov.

Keďže miliardár čelí vyšetrovaniu, Evergrande obchodovanie so svojimi akciami na burze v Hongkongu pozastavilo. Niektorí experti vidia súvislosť medzi politikou Spoločného blahobytu čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorá má za cieľ znižovať nerovnosť príjmov v krajine, a prísnejšími kontrolami miestnej majetnej elity.

„Si jasne povedal, že extrémne bohatstvo, najmä keď sa ním niekto verejne prezentuje rovnako ako Chuej, nie je pre ekonomiku a spoločnosť dobré,“ povedal Dexter Roberts z Univerzity v Montane. Chuej sa preto podľa neho stal prirodzeným cieľom.

Aj keď úrady zatiaľ v súvislosti s vyšetrovaním nevydali žiadne oficiálne vyhlásenie, článok v čínskych štátnych novinách Global Times naznačuje, že na prvom mieste sú záujmy občanov.

„Pri riešení krízy Evergrande by sa mal brať čo najväčší ohľad na minimalizáciu strát kupcov domov. S touto záležitosťou by sme sa mali vysporiadať prísne a v súlade so zákonom, mali by sme informovať verejnosť a premýšľať o tom, ako čo najviac podporiť klientov spoločnosti,“ napísal bývalý šéfredaktor novín Chu Si-ťin.