Tím z Veľkej Británie a Spojených štátov v priebehu šiestich týždňov otestoval nový typ ultrarýchlej rakety až 233-krát. Stovke „statických“ testov podrobil aj systém, ktorý bude túto „špičkovú“ hypersonickú riadenú strelu poháňať. Britská vláda by jej vývoj chcela dokončiť najneskôr v roku 2030.

Hypersonické zbrane cestujú rýchlosťou Mach-5 (vyše 6 100 kilometrov za hodinu) alebo aj viac. Počas letu sú navyše schopné meniť smer. Tieto zbrane môžu zahŕňať diaľkovo navádzané strely, ktoré možno odpáliť z pevniny, mora alebo vzduchu. Zvyčajne lietajú nižšie než balistické strely, čo na veľké vzdialenosti sťažuje ich zachytávanie. Po prvý raz hypersonickú strelu predstavila v roku 2019 Čína.

Spojené kráľovstvo dnes nie je jedinou európskou krajinou, ktorá sa zameriava na vývoj týchto špičkových zbraní. Európska únia označila hypersonické rakety za jednu z najdôležitejších technológii v oblasti protivzdušnej a protiraketovej obrany. Podľa nej budú kľúčové pre opätovné vyzbrojenie kontinentu. Komisia už prostredníctvom Európskeho obranného fondu (EDF) venovala do hypersonického systému obrany minimálne 80 miliónov eur.

V marci 2022 Euronews Next informoval, že ruské ministerstvo obrany údajne použilo hypersonickú zbraň Kinzhal pri útoku na muničný závod a sklad paliva na Ukrajine. Bolo to prvýkrát, čo došlo k jej nasadeniu v aktívnom boji. Ruský prezident Vladimir Putin v ruskej televízii hovoril o použití hypersonickej zbrane s názvom „Oresnik“, ktorá dosahuje rýchlosť Mach-10, teda desaťnásobok rýchlosti zvuku (vyše 12 300 kilometrov za hodinu). Podľa správ agentúry The Associated Press ruské sily veria, že dokáže zasiahnuť akýkoľvek cieľ v Európe.

Americká Agentúra pre spoluprácu v oblasti obrany (DSCA) 10. marca oznámila, že podporí možnú dohodu s Japonskom v hodnote 200 miliónov dolárov (182,6 milióna eur), ktorej cieľom je podpora vývoja „hyperrýchlych kĺzavých projektilov“ (HVGP).