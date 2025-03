Vývoz ruského zemného plynu cez plynovod TurkStream do Európy dosiahol vo februári novú rekordnú úroveň, keď prekročil 55 miliónov kubických metrov denne. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje výpočty založené na údajoch Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre zemný plyn (ENTSOG).

TurkStream vedie z Ruska cez Čierne more do Turecka a na Balkán. TurkStream je jediným plynovodom vyvážajúcim ruský plyn do Európy po januárovom prerušení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu, uviedla agentúra Reuters.

Vývoz cez plynovod TurkStream sa podľa agentúry Reuters vo februári medziročne zvýšil o takmer 31 percent na 55,8 milióna metrov kubických denne. V porovnaní s januárom tohto roka to potom bolo o desať percent viac.

Za celý minulý rok dodalo Rusko do Európy prostredníctvom plynovodov približne 32 miliárd kubických metrov plynu. V roku 2023 to bolo o 28,3 miliardy viac. Dodávky však zostali hlboko pod maximami z rokov 2018 a 2019, keď sa pohybovali medzi 175 a 180 miliardami kubických metrov ročne, uvádza Reuters.

Zmluva o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu vypršala koncom minulého roka. Kyjev dlho dopredu oznamoval, že ju nemieni predĺžiť. Svoje konanie odôvodnil národnou bezpečnosťou, keďže Moskva predajom surovín čiastočne financuje svoju vojnovú kampaň proti Ukrajine.

Začiatkom februára slovenská plynárenská spoločnosť SPP oznámila, že ruský plynárenský gigant Gazprom začal dodávať plyn na Slovensko prostredníctvom plynovodu TurkStream. SPP uviedol, že objem týchto dodávok sa od apríla zdvojnásobí.

Slovenský premiér Robert Fico opakovane kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za prerušenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu a pohrozil Kyjevu odvetnými opatreniami.