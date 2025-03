Vojna o globálnu dominanciu v sektore umelej inteligencie (AI) medzi Spojenými štátmi a Čínou naberá na intenzite. Každá krajina sa pri získavaní strategickej výhody spolieha na svoje jedinečné silné stránky. USA vynikajú najmä vo vývoji, zatiaľ čo Čína má navrch v oblasti výroby.

Bez šance?

V súčasnosti majú USA pred Čínou náskok najmä v oblasti výskumu AI. Spojené štáty doň už podľa Stanford AI Indexu investovali 67,2 miliardy dolárov, zatiaľ čo ich rival iba 7,8 miliardy dolárov. USA ho prekonali aj v počte vedeckých publikácií na tému umelá inteligencia. „Rozdiel medzi týmito dvoma krajinami sa zväčšuje. Amerika investuje oveľa viac prostriedkov do financovania nových firiem,“ priblížil pre agentúru Associated Press počítačový vedec Ray Perrault.

USA si síce na globálnej úrovni držia vedúcu pozíciu v oblasti vývoja AI čipov, no Čína bude v blízkej budúcnosti aj naďalej dominovať výrobe a využívaniu týchto technológií. „Tak skoro sa to nezmení. USA síce čipy navrhuje, no nedokáže ich efektívne vyrábať. Vo všeobecnosti nedokáže produkovať žiadne tovary rovnako nákladovo efektívne. Podľa mňa sa nedožijeme toho, že budú Spojené štáty v rámci výroby schopné konkurovať Číne,“ uviedol pre Fortune úspešný investor Ray Dalio.

Aj napriek tomu Amerika nezaháľa a snaží sa domácu výrobu posilniť. Podarilo sa jej napríklad presvedčiť taiwanskú firmu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ktorá vyrába väčšinu pokročilých polovodičových čipov na svete, aby investovala sto miliárd dolárov do výstavby piatich výrobných závodov v Arizone. „Svetovo najvýkonnejšie čipy AI sa budú vyrábať priamo tu v Amerike,“ reagoval hrdo americký prezident Donald Trump.

Spojené štáty majú navrch aj z hľadiska globálneho dodávateľského reťazca pre pokročilé polovodiče, ktoré sa v čipoch používajú. Americké spoločnosti Nvidia a AMD majú duopol na výrobu grafických procesorov pre dátové centrá využívajúce AI. Ich produkty sú také prepracované, že v súčasnosti tieto špičkové čipy vyrába iba TSMC.

Najlepšie predpoklady

Výhoda Číny spočíva najmä v jej efektívnej masovej výrobe polovodičových čipov, hoci tie americké sú zatiaľ o čosi výkonnejšie. „Čínska stratégia bude integrovať veľmi lacné čipy do vyrobených produktov,“ predpovedal R. Dalio, pričom ako príklad použil robotiku. Nemusí byť ďaleko od pravdy.

V januári predstavil čínsky vývojár DeepSeek open-source model, ktorý je podľa neho z hľadiska produkcie rýchlejší a výrazne lacnejší než o1 od amerického startupu OpenAI. Tieto optimistické prognózy už posilnili dôveru čínskych investorov v potenciál čínskych robotických spoločností. Jacqueline Du, vedúca výskumu priemyselných technológií v Číne v Goldman Sachs, v rozhovore pre Bloomberg Television uviedla, že robotiku možno v súčasnosti považovať za „najlepšie stelesnenie AI technológií“. Čína je tak podľa nej skvelou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú príležitosti.

Ak Čína príde na to, ako vylepšiť súčasné čipy, môže USA rýchlo dobehnúť, ak nie prekonať. V rámci boja o globálnu AI dominanciu dokáže ťažiť ešte aj z lacnejšej energie a voľnej pôdy, ktorú má k dispozícii na výstavbu dátových centier a rozširovanie potrebnej infraštruktúry. Aj podľa zakladateľa Alibaba Cloud má Čína v porovnaní s USA lepší základ pre vývoj AI, a to najmä vďaka ľahkému prístupu k obnoviteľným energiám.

Tréning umelej inteligencie si totiž najmä pri veľkých modeloch vyžaduje obrovské množstvo elektriny. Nízke výrobné náklady pritom môžu prilákať vývojárov, ktorí potenciálne naučia čínske závody, ako vyrábať kvalitnejšie čipy efektívnejšími spôsobmi.