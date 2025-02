Európska únia v septembri 2015 predstavila iniciatívu s názvom Únia kapitálových trhov (CMU). Jej cieľom je vytvoriť jednotný kapitálový trh vo všetkých 27 členských štátoch, čo by podnikateľom uľahčilo prístup k financovaniu a občanom ponúklo viac investičných príležitostí. Napriek ambicióznym plánom sa projekt za posledné desaťročie vpred veľmi nepohol. Dôvodom sú najmä nezhody medzi členskými štátmi, ktoré sa nevedia dohodnúť v otázke dohľadu a zdaňovania.

Koniec zdržiavania

S cieľom pokročiť v realizácii CMU navrhla eurokomisárka pre finančné služby a úniu úspor a investícií Maria Luís Albuquerque vytvorenie akejsi „koalície ochotných“ krajín, ktoré by v rámci kľúčových oblastí spolupracovali na hľadaní efektívnych riešení. Blok by tak viac nemusel čakať na jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov.

„Koalícia ochotných“ by pracovala napríklad na rozvoji európskeho maloobchodného investičného trhu alebo zjednotení daňových režimov pre cezhraničné investície. „Slovensko by sa malo pridať do takejto koalície,“ uviedol pre TREND šéf bratislavskej burzy inžinier Lukáš Bonko. Podľa neho krajina nemá čo stratiť. „Nezapojenie sa znamená odsun na perifériu s ohľadom na rozvoj kapitálových trhov,“ dodal.

Podobný postup už v minulosti navrhli aj kľúčové ekonomiky EÚ na čele s Francúzskom. To vo februári 2024 navrhlo vytvorenie skupiny zainteresovaných členských štátov, ktoré by iniciovali realizáciu CMU. Paríž bol presvedčený, že by bolo dosiahnutie konsenzu medzi všetkými členmi veľmi náročné. „Už viac ako šesť rokov sa snažím vybudovať Úniu kapitálových trhov. Dospel som k záveru, že začínať so súhlasom všetkých 27 členských štátov je nereálne,“ vyhlásil vtedy dnes už bývalý francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Francúzsko si od jednotného kapitálového trhu sľubuje väčší pohyb investícií naprieč blokom podobne, ako to funguje v Spojených štátoch, ktorých ekonomika sa po pandémii rýchlo zotavila.

Naliehavosť vytvorenia CMU podčiarkuje aj potreba financovať zelenú a digitálnu transformáciu EÚ. M. L. Albuquerque zdôraznila, že v bankách EÚ je uložených približne 11 biliónov eur. Mobilizácia čo i len časti tejto sumy do kapitálových trhov by podľa nej mohla výrazne zvýšiť prostriedky, ktoré majú európske spoločnosti k dispozícii. Úspech iniciatívy CMU je tak kľúčový pre zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ, podporu inovácií a zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu na celom kontinente.

Dôraz na spoluprácu

Zoskupovanie medzi veľkými ekonomikami znepokojilo niektoré menšie členské štáty. Boja sa, že by mohlo dôjsť k odčerpaniu likvidity z ich menej rozvinutých kapitálových trhov. „Malé trhy stratia likviditu, ak sa nebudú aktívne zapájať do regionálnych iniciatív, ktoré vznikajú práve preto, aby likvidita zostala v regióne, nie aby odtekala do veľkých centier,“ objasnil L. Bonko.

Členské štáty by k spusteniu iniciatív v rámci „koalície ochotných“ nepotrebovali autorizáciu Európskej komisie. M. L. Albuquerque chce na celý proces aj tak dohliadať, aby zabezpečila, že nedôjde k vytvoreniu ďalších prekážok, ktoré by bránili ostatným členským štátom zapojiť sa do CMU.

Bývalý nemecký minister financií Christian Lindner takisto dúfa v rýchlejší pokrok, no stále si želá, aby bola realizácia jednotného kapitálového trhu spoločným úsilím všetkých 27 krajín EÚ: „Bilaterálne iniciatívy alebo iniciatívy v menších kruhoch sú možné. Nie sú vylúčené. Cieľom ale musí byť, aby všetci postupovali spoločne.“ Európska komisia má v najbližších mesiacoch stanoviť svoje priority pre CMU, ktoré poskytnú podrobnejšie usmernenie o ďalšom postupe, dodala M. L. Albuquerque.