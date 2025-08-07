Obchvaty Pezinka a Modry, ktoré sú časťou plánovaného obchvatu obcí Malokarpatska, by mali získať status strategickej investície. Návrh zaradilo ministerstvo dopravy do medzirezortného pripomienkového konania.

Obchvaty oboch miest majú odkloniť tranzitnú dopravu z nadmerne zaťaženej cesty II/502, a tým nielen znížiť intenzitu dopravy a zlepšiť plynulosť premávky, ale aj výrazne znížiť hluk a emisie. Podľa údajov z roku 2022 tadiaľ prechádzalo 12-tisíc až 17-tisíc vozidiel denne.

Plánované investičné výdavky predstavujú takmer 195 miliónov eur s DPH, pričom financovanie má byť viaczdrojové, prostredníctvom úveru Európskej investičnej banky, z prostriedkov Programu Slovensko 2021 - 2027 a z vlastných zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja.

Obchvat Modry sa má začať robiť v októbri 2026, obchvat Pezinka v januári 2028. Doba výstavby každého úseku je odhadovaná na 24 mesiacov. Na oboch cestách je navrhnutá maximálna povolená rýchlosť 90 kilometrov za hodinu.

Ilustračná fotografia.
